Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ
МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Кирилл Капризов, защитник Егор Рыков и вратарь Илья Самсонов признаны лучшими игроками в составе сборной России на молодежном чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе команды.
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Лучшие по итогам турнира в составе каждой команды определяет ее тренерский штаб.
Капитан российской команды Капризов на данный момент является лучшим бомбардиром турнира с 11 очками, в шести играх забросив восемь шайб и отдав три передачи. Самсонов на турнире провел два «сухих» матча: на групповой стадии со словаками (2:0), а также в четвертьфинале с датчанами (4:0).
Россияне уступили в полуфинале по буллитам команде США — 3:4. В игре за третье место они сыграют с проигравшим поединка Швеция — Канада, начало матча 5 января в 23:30 мск.
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