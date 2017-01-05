Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ

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Лучшие по итогам турнира в составе каждой команды определяет ее тренерский штаб.

Капитан российской команды Капризов на данный момент является лучшим бомбардиром турнира с 11 очками, в шести играх забросив восемь шайб и отдав три передачи. Самсонов на турнире провел два «сухих» матча: на групповой стадии со словаками (2:0), а также в четвертьфинале с датчанами (4:0).

Россияне уступили в полуфинале по буллитам команде США — 3:4. В игре за третье место они сыграют с проигравшим поединка Швеция — Канада, начало матча 5 января в 23:30 мск.