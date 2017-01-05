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5 января 2017, 11:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сергачев: Российские хоккеисты сделали все для победы в полуфинале МЧМ с командой США

Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) сделали все возможное, чтобы победить в полуфинале чемпионата мира против команды США, но уступили по буллитам, заявил защитник национальной команды Михаил Сергачев.

Встреча, прошедшая в среду в Монреале, завершилась победой сборной США в серии буллитов со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

«Очевидно, что сейчас нам очень тяжело. Мы хотели победить в этой игре. Мы сделали все, что могли для победы, но проиграли в серии буллитов. Я просто хотел бы поблагодарить ребят за их старания, — цитирует Сергачева официальный сайт турнира. — Это была очень быстрая и эмоциональная игра. У нас было много удалений. Наш вратарь совершил несколько невероятных спасений. Наши форварды показали свою лучшую игру на турнире. Мы хорошо играли, но совершили несколько ошибок в обороне».
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