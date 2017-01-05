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5 января 2017, 11:32 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Брагин: Хоккеисты РФ знали, что в плей-офф молодежного ЧМ серия состоит из пяти буллитов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские хоккеисты знали, что в плей-офф молодежного чемпионата мира пробивается по пять бросков вместо трех. Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Брагин, слова которого приводит пресс- служба Федерации хоккея России.

Впервые с прошлого года по новым правилам <span class=error>IIHF</span> в <nobr>плей-офф</nobr> всех международных соревнований команды наносят по пять <span class=error>послематчевых</span> бросков а не по три. Увеличить
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Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира команде США со счетом 3:4 по буллитам. Впервые с прошлого года по новым правилам Международной федерации хоккея (IIHF) в плей-офф всех соревнований под эгидой IIHF команды наносят по пять послематчевых бросков, а не по три. Серии из трех бросков теперь действуют на предварительном этапе.

«Мы знали, что будет пять бросков, игроки тоже знали об этом. Но эмоции перехлестнули и один игрок выбежал на лед, — сказал Брагин. — Буллиты — это пятьдесят на пятьдесят. Хотел бы поздравить США с выходом в финал и пожелать удачи».

По словам Брагина, у тренерского штаба не было вопросов к команде по желанию и самоотдаче. «Моменты у нас были. В первом периоде сборная США имела преимущество, во втором — мы, а третий был равным. В овертайме игра шла до гола, оценивать ее тяжело — были моменты у обеих команд», — отметил тренер.

В матче за третье место россияне сыграют с проигравшим в поединке между канадцами и шведами. Поединок за бронзу состоится в четверг, начало — в 23:30.

4.01.2017 23:00 Плей-офф: 1/2 финала Centre Bell
США U-20 4:3 Б Россия U-20
(1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Тайлер Парсонс Илья Самсонов
1-й период
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев) 11:54
19:05 Колин Уайт (К. Келлер, К. Джонс)
2-й период
Денис Гурьянов (В. Кудако, П. Карнаухов) 21:17
Данил Юртайкин 24:52
Яков Тренин 29:43
30:23 Люк Канин (Дж. Гринуэй, Дж. Бракко)
33:40 Чарли Макэвой
36:21 Колин Уайт (Дж. Андерсон, К. Келлер)
Павел Карнаухов 39:46
3-й период
45:14 Клейтон Келлер
Денис Гурьянов 46:04
46:59
Серия буллитов - победный бросок
Т. Терри
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Дарси Берчелл (Канада)
Главный судья Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U-20
Новости Матчи Состав
США U-20
Новости Матчи Состав
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