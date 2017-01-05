Брагин: Хоккеисты РФ знали, что в плей-офф молодежного ЧМ серия состоит из пяти буллитов

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Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира команде США со счетом 3:4 по буллитам. Впервые с прошлого года по новым правилам Международной федерации хоккея (IIHF) в плей-офф всех соревнований под эгидой IIHF команды наносят по пять послематчевых бросков, а не по три. Серии из трех бросков теперь действуют на предварительном этапе.

«Мы знали, что будет пять бросков, игроки тоже знали об этом. Но эмоции перехлестнули и один игрок выбежал на лед, — сказал Брагин. — Буллиты — это пятьдесят на пятьдесят. Хотел бы поздравить США с выходом в финал и пожелать удачи».

По словам Брагина, у тренерского штаба не было вопросов к команде по желанию и самоотдаче. «Моменты у нас были. В первом периоде сборная США имела преимущество, во втором — мы, а третий был равным. В овертайме игра шла до гола, оценивать ее тяжело — были моменты у обеих команд», — отметил тренер.

В матче за третье место россияне сыграют с проигравшим в поединке между канадцами и шведами. Поединок за бронзу состоится в четверг, начало — в 23:30.