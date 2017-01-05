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5 января 2017, 11:37 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Клэйтон Келлер: Победа в полуфинальном матче с Россией — это потрясающе

Форвард молодежной сборной США Клэйтон Келлер после полуфинального матча чемпионата мира с Россией (4:3 Б) выразил полное удовлетворение результатом и выходом в финал.

Соперником американцев в решающем поединке будет победитель пары Швеция — Канада.

— Мне никогда не доводилось играть в таких матчах, — приводит официальный сайт турнира слова Келлера. — Это потрясающе. Просто невероятно — мы победили и будем биться за золотые медали.
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