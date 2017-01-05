Соперником американцев в решающем поединке будет победитель пары Швеция — Канада.

— Мне никогда не доводилось играть в таких матчах, — приводит официальный сайт турнира слова Келлера. — Это потрясающе. Просто невероятно — мы победили и будем биться за золотые медали.