Егор Воронков: После трех буллитов эмоционально выплеснулись

«После трех буллитов эмоционально выплеснулись, думали, что победа, а оказывается, нет. Извините, голоса нет.

Изменили подход, команда поменялась по ходу турнира, все сплотились, стали играть друг за друга. Мы стали лучше играть в обороне, в атаке держали шайбу. Посмотрели как соперник ведет позиционную атаку, попытались держать шайбу наверху. Самсонов — лидер команды. Он нас всех подтянул и поддержал, ошибки наши подправил. В раздевалке сейчас тишина стояла. Много эмоций отдали. Завтра у нас тяжёлая игра. Думаю, мы ещё соберемся и поговорим., — приводит «Чемпионат» слова Воронкова.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.