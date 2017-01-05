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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28337932/
5 января 2017, 11:40 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Моцко: Мы обыграли великую хоккейную страну, победа над Россией очень важна

Главный тренер молодёжной сборной США Боб Моцко прокомментировал победу над командой России в полуфинале МЧМ-2017 (4:3 Б).

Главный тренер молодёжной сборной США Боб <span class=error>Моцко</span> прокомментировал победу над командой России в полуфинале <span class=error>МЧМ</span>-2017 (4:3 Б). Увеличить
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«Очень нервная игра, я бы сказал драматичная. В обеих командах играли очень талантливые ребята, они выкладывались по-полной, показывали классную игру.

Я волновался, ведь я впервые являюсь частью всего этого. Мы сегодня обыграли великую хоккейную страну. Это особенная победа для нас», — передаёт слова Моцко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

4.01.2017 23:00 Плей-офф: 1/2 финала Centre Bell
США U-20 4:3 Б Россия U-20
(1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Тайлер Парсонс Илья Самсонов
1-й период
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев) 11:54
19:05 Колин Уайт (К. Келлер, К. Джонс)
2-й период
Денис Гурьянов (В. Кудако, П. Карнаухов) 21:17
Данил Юртайкин 24:52
Яков Тренин 29:43
30:23 Люк Канин (Дж. Гринуэй, Дж. Бракко)
33:40 Чарли Макэвой
36:21 Колин Уайт (Дж. Андерсон, К. Келлер)
Павел Карнаухов 39:46
3-й период
45:14 Клейтон Келлер
Денис Гурьянов 46:04
46:59
Серия буллитов - победный бросок
Т. Терри
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Дарси Берчелл (Канада)
Главный судья Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U-20
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США U-20
Новости Матчи Состав
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