Моцко: Мы обыграли великую хоккейную страну, победа над Россией очень важна

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«Очень нервная игра, я бы сказал драматичная. В обеих командах играли очень талантливые ребята, они выкладывались по-полной, показывали классную игру.



Я волновался, ведь я впервые являюсь частью всего этого. Мы сегодня обыграли великую хоккейную страну. Это особенная победа для нас», — передаёт слова Моцко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.