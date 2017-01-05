Моцко: Мы обыграли великую хоккейную страну, победа над Россией очень важна
Главный тренер молодёжной сборной США Боб Моцко прокомментировал победу над командой России в полуфинале МЧМ-2017 (4:3 Б).
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«Очень нервная игра, я бы сказал драматичная. В обеих командах играли очень талантливые ребята, они выкладывались
Я волновался, ведь я впервые являюсь частью всего этого. Мы сегодня обыграли великую хоккейную страну. Это особенная победа для нас», — передаёт слова Моцко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
|4.01.2017 23:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|Centre Bell
|США U-20
|4:3 Б
|Россия U-20
|(1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Боб Моцко
|Валерий Брагин
Вратари
|Тайлер Парсонс
|Илья Самсонов
|1-й период
|Кирилл Капризов (Мих. Воробьев)
|11:54
|19:05
|Колин Уайт (К. Келлер, К. Джонс)
|2-й период
|Денис Гурьянов (В. Кудако, П. Карнаухов)
|21:17
|Данил Юртайкин
|24:52
|Яков Тренин
|29:43
|30:23
|Люк Канин (Дж. Гринуэй, Дж. Бракко)
|33:40
|Чарли Макэвой
|36:21
|Колин Уайт (Дж. Андерсон, К. Келлер)
|Павел Карнаухов
|39:46
|3-й период
|45:14
|Клейтон Келлер
|Денис Гурьянов
|46:04
|46:59
Серия буллитов - победный бросок
|Т. Терри
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Дарси Берчелл (Канада)
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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