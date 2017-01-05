Полунин: Мы не услышали, что будет пять буллитов, думали, что по старой системе
Нападающий сборной России Александр Полунин прокомментировал поражение от сборной США (3:4 Б) на МЧМ-2017 в Монреале и ситуацию с послематчевыми буллитами.
«Не хватило удачи.
Сам виноват, что не реализовал свой буллит. Бросил туда, куда не надо было. Будем отдыхать, готовиться к следующей игре», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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