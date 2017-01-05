Полунин: Мы не услышали, что будет пять буллитов, думали, что по старой системе

«Не хватило удачи. Где-то подвела реализация моментов. Разбирали американцев хорошо, но опять им проиграли. Что-то не получилось, не вовремя удалились. Всё на усмотрение судьи, как он решил. Ребята не услышали, что будет пять буллитов. Думали, что по старой системе. Все друг друга поддерживают.



Сам виноват, что не реализовал свой буллит. Бросил туда, куда не надо было. Будем отдыхать, готовиться к следующей игре», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.