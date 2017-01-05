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5 января 2017, 12:06 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Полунин: Мы не услышали, что будет пять буллитов, думали, что по старой системе

Нападающий сборной России Александр Полунин прокомментировал поражение от сборной США (3:4 Б) на МЧМ-2017 в Монреале и ситуацию с послематчевыми буллитами.

«Не хватило удачи. Где-то подвела реализация моментов. Разбирали американцев хорошо, но опять им проиграли. Что-то не получилось, не вовремя удалились. Всё на усмотрение судьи, как он решил. Ребята не услышали, что будет пять буллитов. Думали, что по старой системе. Все друг друга поддерживают.

Сам виноват, что не реализовал свой буллит. Бросил туда, куда не надо было. Будем отдыхать, готовиться к следующей игре», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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