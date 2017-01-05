Денис Гурьянов: Обидно проиграть матч с США вот так

Сам форвард стал автором дубля.

— Может, не хватило эмоций после того, как вели в серии буллитов после трех бросков? — вопрос Гурьянову.

— Буллиты — лотерея. Кому-то везет больше, кому-то — меньше. Мне еще в «Ладе» Артис Аболс это говорил, что буллиты — это лотерея. И нам сегодня в них не повезло.

— Есть ли чувство разочарования?

— Конечно. Это обидно — проиграть вот так матч. Слов просто нет. Но все бились, старались, показывали характер. Вышли на третий период, проигрывая в одну шайбу, отыгрались, продолжали бороться. Ни к кому претензий не может быть. Мы отдали все. Просто не повезло.