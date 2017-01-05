Денис Гурьянов: Обидно проиграть матч с США вот так
Нападающий молодежной сборной России Денис Гурьянов после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) подчеркнул, что не может выразил словами разочарование после этой встречи.
Сам форвард стал автором дубля.
— Может, не хватило эмоций после того, как вели в серии буллитов после трех бросков? — вопрос Гурьянову.
— Буллиты — лотерея.
— Есть ли чувство разочарования?
— Конечно. Это обидно — проиграть вот так матч. Слов просто нет. Но все бились, старались, показывали характер. Вышли на третий период, проигрывая в одну шайбу, отыгрались, продолжали бороться. Ни к кому претензий не может быть. Мы отдали все. Просто не повезло.
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