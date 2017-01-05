Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США
Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Итак, сборная России победила Данию в четвертьфинале (4:0). Причем показывала не совсем характерный хоккей для молодежки тренера Валерия Брагина. На этот раз россияне играли не от атаки, а построили надежную оборону. Ничего не пропускали уже 148 минут. Последний раз нам забивали как раз американцы в группе (2:3).
Переезд на полуфинал в Монреаль. Мекка хоккея, где совсем не живут этим турниром. Там гораздо интереснее «Канадиенс», которые отправились на выезд. Все СМИ писали о том, как в Нэшвилле принимали бывших кумиров города, теперь игроков «Монреаля» — Ши Уэбера и Александра Радулова. А на молодежный хоккей, на две чужие сборные, еще попробуй собрать арену. Тем более цены задраны.
Этот матч сборная России тоже начала осторожно, от обороны. И свой гол забила на 12-й минуте.
Какой же
* * *
Казалось бы, надо развивать успех. Дальше душить соперника надежной игрой сзади, наказывать за ошибки.
Но за 55 секунд до конца первого периода из ниоткуда взялся гол в наши ворота. Отличился Уайт, и показалось, что наш голкипер Илья Самсонов пропустил бабочку. Но слишком хорошо американцы контролируют шайбу, слишком долго держат ее в нашей зоне.
«У нас большие проблемы с началом атаки, — заявляет Андрей Николишин, эксперт в студии “Матч ТВ”. — Вижу у нас первое звено. А где остальные?».
Пожалуйста, теперь забивает вторая тройка. Денис Гурьянов отлично играет на добивании. Снова мы ведем в счете — 1:2.
Но потом у России следуют два удаления подряд. Причем очень глупых. Вот зачем Юртайкин в безобидной ситуации бил соперника клюшкой в спину? А зачем Тренин рубанул по клюшке американца? Это удаление сборная США и реализовала. Причем очень нетипично — в вертикальной атаке, которую начал вратарь Парсонс. Нашу оборону просто разорвали.
Валерий Брагин негодует — зачем мы хватаем эти штрафы?
Третий гол мы снова пропустили в конце периода — опять Уайт. И снова Самсонов пропускает непонятный гол, шайба проходит у него под рукой.
3:2.
Но нашего вратаря винить не стоит. Тут игра всей команды. Американцы умело создают давление на российскую оборону. А наша команда делает непростительные ошибки. Они нам навредили в групповом матче. Они мешают сейчас.
Но это не со словаками или датчанами играть, тут скорости гораздо выше.
* * *
В общем, Валерию Брагину и его ребятам снова нужно было сотворить подвиг. Хотя третий период мы тоже начали в меньшинстве — Карнаухов наказан за подножку.
А потом Зборовский завалил Келлера с риском сломать своего же вратаря. Судьи назначили штрафной бросок. Но Самсонов был надежен и отвел угрозу.
Живем?
Да! Свой второй гол забивает Гурьянов. Причем он же начал атаку, проведя силовой прием в нашей зоне. А потом вылетел на голкипера Парсонса и уверенно его переиграл.
3:3.
И тут же сборная России хватает детское удаление за нарушение численного состава. У нас на лед выскочили шесть игроков.
Как же так? В такой момент?!
Выстояли. Во второй половине периода могли забить, но не получилось. Хотя и американцы иногда атаковали так, что дух перехватывало.
На последних минутах у борта срубают Капризова. Но судья проглотил свисток. Не хочет давать удаление в решающий момент.
Овертайм.
И вот теперь — фирменная нервотрепка от Брагина, когда вся страна крестится и пьет валидол.
Воробьев, Капризов, Рыков, Сидоров — такая четверка выходит у нас на десятиминутный овертайм, где играют «4 на 4».
Там была куча инфарктных моментов. Могли забить мы. Но потом американцы попали в штангу. И еще Самсонов так извернулся, как ящерица, и сделал
Теперь под валидол пошел и корвалол.
Как же все нервно!
Видно, что наши парни устали. Но и американцы ведь не железные. За 1.52 до конца они берут
Это ни к чему не привело. Через 70 секунд уже
Дотянули до буллитов.
Колин Уайт — не забил.
Денис Гурьянов — гол! Какой же умница!
Клэйтон Келлер — сэйв Самсонова!
Александр Полунин — увы, нет.
Джой Андерсон — опять Самсонов!
Тут все подумали, что будут бить по три буллита. Наши обрадовались. Но оказалось, что буллитов надо бить по пять.
Денис Алексеев — не забил.
Трой Терри —
Михаил Воробьев — это гол!
Но забивает и Джереми Бракко.
Кирилл Капризов — к сожалению, нет.
Опять Гурьянов — гол!
Но снова забивает Терри.
Полунин — перекладина.
И снова забил Трой Терри. Три буллита подряд. Последний раз так над Россией издевался
Америка — в финале.
Россия сыграет за бронзу с проигравшим пары Швеция — Канада.
Как же обидно! Да, сборная США смотрелась здорово в этом матче. И смогла впервые в истории победить Россию в
Команда у нас хорошая, симпатичная, классная. С характером. Сражались как мужики. Но слишком много ошибок мы допустили в этой игре. Как жаль!
|4.01.2017 23:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|Centre Bell
|США U-20
|4:3 Б
|Россия U-20
|(1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
|Боб Моцко
|Валерий Брагин
|Тайлер Парсонс
|Илья Самсонов
|1-й период
|Кирилл Капризов (Мих. Воробьев)
|11:54
|19:05
|Колин Уайт (К. Келлер, К. Джонс)
|2-й период
|Денис Гурьянов (В. Кудако, П. Карнаухов)
|21:17
|Данил Юртайкин
|24:52
|Яков Тренин
|29:43
|30:23
|Люк Канин (Дж. Гринуэй, Дж. Бракко)
|33:40
|Чарли Макэвой
|36:21
|Колин Уайт (Дж. Андерсон, К. Келлер)
|Павел Карнаухов
|39:46
|3-й период
|45:14
|Клейтон Келлер
|Денис Гурьянов
|46:04
|46:59
|Т. Терри
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Дарси Берчелл (Канада)
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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