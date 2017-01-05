Почему Россия и США не закончили серию буллитов после трех попыток
«СЭ» объясняет, почему в матче полуфинала молодежного чемпионата мира США — Россия (4:3 Б) команды не закончили серию буллитов после трех попыток каждой из сторон, что принесло бы победу россиянам.
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Видимо, что-то случилось...
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20 мая, под финиш чемпионата мира-2016, проходившего в Москве и
Теперь овертаймы на групповом этапе должны проводиться в формате «3 на 3», а если ни одна из команд не забивает, назначаются послематчевые буллиты, состоящие минимум из трех серий.
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Отметим, что в правилах молодежного чемпионата мира на официальном сайте турнира упоминались только форматы овертаймов. Про буллиты ничего сказано не было.