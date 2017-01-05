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5 января 2017, 2:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Почему Россия и США не закончили серию буллитов после трех попыток

«СЭ» объясняет, почему в матче полуфинала молодежного чемпионата мира США — Россия (4:3 Б) команды не закончили серию буллитов после трех попыток каждой из сторон, что принесло бы победу россиянам.

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20 мая, под финиш чемпионата мира-2016, проходившего в Москве и Санкт-Петербурге, директорат ИИХФ принял решение об изменении правил международных турниров. Изменения эти касались овертаймов и серий буллитов.

Теперь овертаймы на групповом этапе должны проводиться в формате «3 на 3», а если ни одна из команд не забивает, назначаются послематчевые буллиты, состоящие минимум из трех серий.

В плей-офф формат меняется. В четвертьфиналах, полуфиналах и матчах за бронзу играются 10-минутные овертаймы в формате «4 на 4», а буллиты состоят минимум из пяти серий. В финальной встрече овертайм играется 20 минут в формате «5 на 5». Буллиты — тоже состоят минимум из пяти серий.

Отметим, что в правилах молодежного чемпионата мира на официальном сайте турнира упоминались только форматы овертаймов. Про буллиты ничего сказано не было.

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