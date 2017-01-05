Молодежная сборная России по хоккею по буллитам уступила команде США в полуфинале ЧМ

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Встреча, прошедшая в среду Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт (20-я и 37-я минуты), а еще одну шайбу забросил Люк Канин (31-я). Кроме того, на 46-й минуте голкипер сборной России Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов (12-я) и дважды Денис Гурьянов (22-я, 47-я).

По ходу 10-минутного овертайма командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.