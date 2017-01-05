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5 января 2017, 1:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Молодежная сборная России по хоккею по буллитам уступила команде США в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 5 янв — Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) в серии буллитов уступили сверстникам из США в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Молодежная сборная России по хоккею по буллитам уступила команде США в полуфинале ЧМ - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт (20-я и 37-я минуты), а еще одну шайбу забросил Люк Канин (31-я). Кроме того, на 46-й минуте голкипер сборной России Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов (12-я) и дважды Денис Гурьянов (22-я, 47-я).

По ходу 10-минутного овертайма командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.

4.01.2017 23:00 Плей-офф: 1/2 финала Centre Bell
США U-20 4:3 Б Россия U-20
(1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Тайлер Парсонс Илья Самсонов
1-й период
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев) 11:54
19:05 Колин Уайт (К. Келлер, К. Джонс)
2-й период
Денис Гурьянов (В. Кудако, П. Карнаухов) 21:17
Данил Юртайкин 24:52
Яков Тренин 29:43
30:23 Люк Канин (Дж. Гринуэй, Дж. Бракко)
33:40 Чарли Макэвой
36:21 Колин Уайт (Дж. Андерсон, К. Келлер)
Павел Карнаухов 39:46
3-й период
Денис Гурьянов 46:04
46:59
Серия буллитов - победный бросок
Т. Терри
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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