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4 января 2017, 22:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч МЧМ-2017

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин определился с составом команды на полуфинальный матч чемпионата мира с командой США.

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий <span class=error>Брагин</span> определился с составом команды на полуфинальный матч чемпионата мира с командой США. Увеличить
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В этом матче впервые со встречи с американцами (2:3) на групповом этапе сыграет форвард Данил Юртайкин. Пропускают матч голкипер Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Герман Рубцов.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Самсонов (Красоткин);
Рыков-Сидоров, Капризов-Воробьёв-Полунин;
Кудако-Сергачёв, Карнаухов-Квартальнов-Гурьянов;
Зборовский-Воронков, Ураков-Беляев-Тренин;
Дронов, Алексеев-Юртайкин.

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