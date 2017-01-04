Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч МЧМ-2017
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин определился с составом команды на полуфинальный матч чемпионата мира с командой США.
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В этом матче впервые со встречи с американцами (2:3) на групповом этапе сыграет форвард Данил Юртайкин. Пропускают матч голкипер Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Герман Рубцов.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Самсонов (Красоткин);
Дронов,