Карнаухов: Давление перед полуфиналом МЧМ? Спокойно готовимся

«Узнали много нового про американцев, всё проанализировали, будем выходить и играть. В Монреале хорошая арена, такая же, как и в Торонто. Ничем особенным не отличается. Давление? Спокойно готовимся», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



Матч между сборными России и США состоится 4 января, начало в 23.00 мск.