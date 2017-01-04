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4 января 2017, 14:47 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Люк Канин: Постараемся играть жестко с российскими защитниками

Капитан молодежной сборной США Люк Канин отметил, что его команда серьезно настраивается на полуфинальный матч чемпионата мира с Россией. В групповом турнире американцы обыгрывали россиян со счетом 3:2.

— Постараемся играть жестко с их защитниками и сами действовать структурированно в своей зоне, — цитирует официальный сайт ФХР Канина. — Мы не смотрим в прошлое, мы фокусируемся на том, что здесь и сейчас. Не боимся соперника, страха нет в нашей раздевалке. Капризов проводит хороший турнир, но посмотрим, что он покажет.

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Хоккеист Ураков: Сборная России стала сильнее после первой игры против команды США на МЧМ

Хоккеист Ураков: Сборная России стала сильнее после первой игры против команды США на МЧМ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею стала сильнее после первого матча против команды США на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде. Об этом заявил нападающий российской команды Кирилл Ураков, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.
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