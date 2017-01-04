Люк Канин: Постараемся играть жестко с российскими защитниками

— Постараемся играть жестко с их защитниками и сами действовать структурированно в своей зоне, — цитирует официальный сайт ФХР Канина. — Мы не смотрим в прошлое, мы фокусируемся на том, что здесь и сейчас. Не боимся соперника, страха нет в нашей раздевалке. Капризов проводит хороший турнир, но посмотрим, что он покажет.