Финские хоккеисты обыграли латвийцев и остались в элитном дивизионе молодежного ЧМ
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной Финляндии обыграли команду Латвии в стыковых матчах и сохранили прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, который в нынешнем году проходит в Канаде.
Встреча, прошедшая во вторник в Монреале, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу финской сборной.
Ранее финны, действующие чемпионы мира, обыграли латвийцев в первом стыковом матче со счетом 2:1 и, одержав итоговую победу (2−0) в серии, сохранили место в элите молодежного хоккея. Сборная Латвии покинула элитный дивизион.
|2.01.2017 19:00
|Зрители 3016
|Утешительный раунд: Квалификационный турнир
|Centre Bell
|Финляндия U-20
|2:1
|Латвия U-20
|(1:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Юсси Ахокас
|Эрикс Милунс
Вратари
|Вейни Вехвиляйнен
|Марекс Митенс 58:47 (М. Митенс 58:55-59:13, М. Митенс 59:22-59:28)
|1-й период
|Эдуард Тралмакс
|06:44
|07:43
|Вилли Саариярви (А. Рясянен)
|Эдуард Янсонс
|16:01
|Робертс Блюгерс
|18:42
|2-й период
|Максим Пономаренко (Р. Крастенберг, Э. Тралмакс)
|24:37
|26:04
|Вилли Саариярви
|Робертс Блюгерс
|26:04
|26:59
|Еспер Маттила
|31:20
|Урхо Вааканайнен
|Робертс Блюгерс
|35:04
|39:55
|Юлиус Няттинен
|Карлис Чуксте
|39:55
|3-й период
|49:00
|Кристиан Весалайнен (М. Хейсканен, Э. Толванен)
|59:48
|Аапели Рясянен
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
|Главный судья
|Бретт Шева (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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