Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28332672/
4 января 2017, 11:32 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Финские хоккеисты обыграли латвийцев и остались в элитном дивизионе молодежного ЧМ

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной Финляндии обыграли команду Латвии в стыковых матчах и сохранили прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, который в нынешнем году проходит в Канаде.

Встреча, прошедшая во вторник в Монреале, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу финской сборной.

Ранее финны, действующие чемпионы мира, обыграли латвийцев в первом стыковом матче со счетом 2:1 и, одержав итоговую победу (2−0) в серии, сохранили место в элите молодежного хоккея. Сборная Латвии покинула элитный дивизион.

2.01.2017 19:00 Зрители 3016 Утешительный раунд: Квалификационный турнир Centre Bell
Финляндия U-20 2:1 Латвия U-20
(1:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Юсси Ахокас Эрикс Милунс
Вратари
Вейни Вехвиляйнен Марекс Митенс 58:47 (М. Митенс 58:55-59:13, М. Митенс 59:22-59:28)
1-й период
Эдуард Тралмакс 06:44
07:43 Вилли Саариярви (А. Рясянен)
Эдуард Янсонс 16:01
Робертс Блюгерс 18:42
2-й период
Максим Пономаренко (Р. Крастенберг, Э. Тралмакс) 24:37
26:04 Вилли Саариярви
Робертс Блюгерс 26:04
26:59 Еспер Маттила
31:20 Урхо Вааканайнен
Робертс Блюгерс 35:04
39:55 Юлиус Няттинен
Карлис Чуксте 39:55
3-й период
49:00 Кристиан Весалайнен (М. Хейсканен, Э. Толванен)
59:48 Аапели Рясянен
Статистика
10 Штрафное время 12
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Бретт Шева (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Латвия U-20
Новости Матчи Состав
Финляндия U-20
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года