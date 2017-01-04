С каждым новым матчем на турнире сборная России двигалась в сторону все более закрытого хоккея. И, кажется, в четвертьфинале пришла к тому, чего добивалась. Смотреть на это не очень приятно, прагматизм сквозит со всех щелей, но результат есть. Впрочем, это всего лишь Дания, которую заставил раскрыться сумасшедший гол Полунина с красной линии. Что, в частности, разрядило среднюю зону, обычно у команды Олафа Эллера очень насыщенную. Россиянам только это и нужно было: излюбленные атаки с ходу проходили с регулярным постоянством.

Ну, а датчане просто не знали, что делать с шайбой. Брагин играл в два человека в атаке, третий форвард всегда соблюдал дистанцию и оттягивался в случае чего, что лишало Данию шансов на контратаки с преимуществом в игрока. На которых и держалось все их нападение на групповом этапе. В итоге шансов у них практически и не было — полтора момента за 60 минут.

Удивляет, конечно, что даже с Данией Брагин решил играть от обороны. С другой стороны, в группе он пробовал атакующие модели, это здорово смотрелось, но результата не принесло. Правда, лучше всего Россия смотрелась именно тогда, когда играла авантюрно. Но в команде нынешнего созыва все-таки не хватает для этого кадров. А в плей-офф экспериментировать уже некогда. Так что мы снова будем надеяться на вратаря и мастерство крайних нападающих, способных таки придумать момент из ничего.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">HIGHLIGHTS from Russia's 4-0 quarter-final win against Denmark at the <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldJuniors?src=hash">#WorldJuniors</a>. <a href="https://twitter.com/russiahockey">@russiahockey</a> <a href="https://twitter.com/russiahockey_en">@russiahockey_en</a> <a href="https://twitter.com/DKIshockey">@dkishockey</a> <a href="https://t.co/CCiJlLblWn">pic.twitter.com/CCiJlLblWn</a></p>— IIHF WJC (@iihf_wjc) <a href="https://twitter.com/iihf_wjc/status/816044316292284417">2 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И хорошо, что в полуфинале будут американцы. На групповом этапе сборная России проиграла США в рамках молодежного чемпионата мира впервые с 2008 года. Правда, прошедшие девять лет уместили в себе всего четыре встречи, но все они прошли в последнее время: по разу в год с 2013-го по 2016-й. Причем все были довольно похожими: американцы наседали, атаковали большими силами, россияне отбивались и контратаковали, а решали все ошибки, которых США допускали больше. То на ровном месте дарили возможность поиграть «5 на 3», и Задоров с Барбашевым вколачивали шайбу в сетку, то Макэвой забывал на пятаке Красковского (ему и сейчас это свойственно). Ну, и немало, в принципе, в игре американцев получается брака, поскольку стиль предполагает множество коротких передач и достаточно рисковые действия на стадии развития атак.

Стиль этот очень удобен для сборной России: американцы играют сами и дают играть сопернику. Не перекрывают среднюю зону и при любом счете продолжают атаковать в три игрока. Разве что год назад было чуть по-другому — похоже, американские тренеры начали что-то подозревать. С другой стороны, в группе Боб Моцко сыграл именно так, как ожидалось, и лишь самой малости не хватило команде Брагина, чтобы сравнять в концовке счет. И именно та игра позволяет думать, что у россиян неплохие шансы на победу. Однозначно не меньшие, чем у соперника.

Другое дело, что Моцко может программировать какие-то действия подопечных и рассчитывать на определенные дивиденды из тех или иных действий. А для сборной России все будет упираться в различные «если». Если Капризов сверкнет, если американцы ошибутся, если Самсонов будет в порядке и еще много других. С характером у этой команды все хорошо, у Брагина по-другому и не бывает, но не им единым можно и нужно побеждать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">HIGHLIGHTS of a thrilling quarter-final game with the better ending for <a href="https://twitter.com/usahockey">@USAHockey</a> as they beat <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey">@SwissIceHockey</a> 3-2 at <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldJuniors?src=hash">#WorldJuniors</a>. <a href="https://t.co/vgsAQ8Tu0Q">pic.twitter.com/vgsAQ8Tu0Q</a></p>— IIHF WJC (@iihf_wjc) <a href="https://twitter.com/iihf_wjc/status/816108142530621440">3 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Американцы в четвертьфинале удивили тем, что выглядели ничуть не лучше Швейцарии. Избежав серьезных проблем в концовке лишь благодаря мастерству Тайлера Парсонса, заставившего Нико Хишира схватиться за голову. У них были явные проблемы с «физикой» — к середине второго периода они вчистую проигрывали конек. И вот тут вопрос: так выстроена подготовка у Моцко с учетом не самых сильных швейцарцев и 4 января они побегут или же действительно выдохлись, во что слабо верится.

Все последние матчи с американцами объединяет еще одна вещь: они получались зрелищными. Так что смело смотрите полуфинал, это будет совсем не так, как с датчанами. Один раз сборная США уже взяла верх. А чтоб два раза за турнир обыграть одного соперника — такое очень редко случается.