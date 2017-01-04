Дважды в одну воронку. Сегодня Россия — США
Сегодня молодежная сборная России проведет полуфинальный матч чемпионата мира против США. «СЭ» анонсирует эту встречу и объясняет, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника.
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Видимо, что-то случилось...
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С каждым новым матчем на турнире сборная России двигалась в сторону все более закрытого хоккея. И, кажется, в четвертьфинале пришла к тому, чего добивалась. Смотреть на это не очень приятно, прагматизм сквозит со всех щелей, но результат есть. Впрочем, это всего лишь Дания, которую заставил раскрыться сумасшедший гол Полунина с красной линии. Что, в частности, разрядило среднюю зону, обычно у команды Олафа Эллера очень насыщенную. Россиянам только это и нужно было: излюбленные атаки с ходу проходили с регулярным постоянством.
Ну, а датчане просто не знали, что делать с шайбой. Брагин играл в два человека в атаке, третий форвард всегда соблюдал дистанцию и оттягивался в случае чего, что лишало Данию шансов на контратаки с преимуществом в игрока. На которых и держалось все их нападение на групповом этапе. В итоге шансов у них практически и не было — полтора момента за 60 минут.
Удивляет, конечно, что даже с Данией Брагин решил играть от обороны. С другой стороны, в группе он пробовал атакующие модели, это здорово смотрелось, но результата не принесло. Правда, лучше всего Россия смотрелась именно тогда, когда играла авантюрно. Но в команде нынешнего созыва
И хорошо, что в полуфинале будут американцы. На групповом этапе сборная России проиграла США в рамках молодежного чемпионата мира впервые с 2008 года. Правда, прошедшие девять лет уместили в себе всего четыре встречи, но все они прошли в последнее время: по разу в год с 2013-го по 2016-й. Причем все были довольно похожими: американцы наседали, атаковали большими силами, россияне отбивались и контратаковали, а решали все ошибки, которых США допускали больше. То на ровном месте дарили возможность поиграть «5 на 3», и Задоров с Барбашевым вколачивали шайбу в сетку, то Макэвой забывал на пятаке Красковского (ему и сейчас это свойственно). Ну, и немало, в принципе, в игре американцев получается брака, поскольку стиль предполагает множество коротких передач и достаточно рисковые действия на стадии развития атак.
Стиль этот очень удобен для сборной России: американцы играют сами и дают играть сопернику. Не перекрывают среднюю зону и при любом счете продолжают атаковать в три игрока. Разве что год назад было чуть
Другое дело, что Моцко может программировать
Американцы в четвертьфинале удивили тем, что выглядели ничуть не лучше Швейцарии. Избежав серьезных проблем в концовке лишь благодаря мастерству Тайлера Парсонса, заставившего Нико Хишира схватиться за голову. У них были явные проблемы с «физикой» — к середине второго периода они вчистую проигрывали конек. И вот тут вопрос: так выстроена подготовка у Моцко с учетом не самых сильных швейцарцев и 4 января они побегут или же действительно выдохлись, во что слабо верится.
Все последние матчи с американцами объединяет еще одна вещь: они получались зрелищными. Так что смело смотрите полуфинал, это будет совсем не так, как с датчанами. Один раз сборная США уже взяла верх. А чтоб два раза за турнир обыграть одного соперника — такое очень редко случается.