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4 января 2017, 11:53 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Хоккеист Ураков: Сборная России стала сильнее после первой игры против команды США на МЧМ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею стала сильнее после первого матча против команды США на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде. Об этом заявил нападающий российской команды Кирилл Ураков, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В среду хоккеисты российской команды в полуфинале турнира встретятся со сборной США которой на групповом этапе проиграли со счетом 2:3. Увеличить
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В среду сборная России в полуфинале турнира встретится со сборной США. На групповом этапе россияне также встречались с американцами, тот матч завершился поражением российских хоккеистов со счетом 2:3.

«Мы сплотились и стали сильнее, постоянно разговариваем после игр, обсуждаем игровые моменты, где нужно добавить, — сказал Ураков. — Ни о каком недонастрое даже речи быть не может. Мы представляем интересы страны, настроены на сто процентов. Это такой турнир — возможно, раз в жизни доведется такое пережить».

«Мы прибавляем с каждой игрой, добавили в игре в обороне, в меньшинстве. Забиваем больше голов, все ребята стараются. С каждой игрой мы понимаем друг друга лучше», — добавил защитник сборной России Михаил Сергачев.

Матч Россия — США начнется в 23:00 мск.

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