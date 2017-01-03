Юртайкин принял участие в тренировке «молодёжки», Рубцов — нет
Форвард молодёжной сборной России Данил Юртайкин принял участие в первой тренировке команды во вторник в Монреале.
В занятии не приняли участие голкипер Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Герман Рубцов.
Рубцов в четвертьфинальном матче с датчанами (4:0) получил удар в лицо клюшкой и не смог завершить матч.
4 января молодёжная сборная России сыграет с командой США в первом полуфинальном матче чемпионата мира, начало в 23:00 мск.
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