«Страшно подумать, что было бы с российской сборной без Капризова»

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Капитан молодежной сборной России Кирилл Капризов оставляет прекрасное впечатление на нынешнем МЧМ, что несказанно радует «Миннесоту», которой принадлежат права на россиянина в НХЛ. «СЭ» представляет перевод материала автора The Hockey News Бена Кэмпбелла о лидере нашей команды.

Когда имеешь дело с российским игроком, который не знает иностранного языка, тебя всегда мучает сомнение, верно ли передает его мысли и слова переводчик? Именно поэтому становится чуть сложнее узнать капитана сборной России и на данный момент лучшего снайпера проходящего в Канаде молодежного чемпионата мира Кирилла Капризова. Мы прекрасно видим, что это улыбчивый и интересный молодой человек, но, когда дело доходит до интервью на английском, его ответы становятся крайне сухими и безынтересными. Возможно, так он готовится к карьере в Национальной хоккейной лиге, где поощряется умение не проявлять в общении с прессой и капельки индивидуальности.

Но как бы Кирилл ни старался укрыться от нашего взора, его действия на льду на нынешнем турнире просто не позволяют не обращать на него внимания. Отличившись дважды в четвертьфинальном матче против Дании (4:0), Капризов вышел в лидеры гонки снайперов. На его счету стало 7 точных бросков. Выбранный только в пятом раунде драфта-2015 «Миннесотой», уроженец Новокузнецка предстает одним из редких светлых пятен в составе нападения сборной России. Состава, который один скаутов описывает, как «худший из всех, что я видел за многие годы».

Наверное, сборной России нынешнего созыва суждено пройти настолько далеко, насколько хватит сил довести ее у Капризова и вратаря Ильи Самсонова. И весьма вероятно, что полуфинал станет их пределом. Если же россияне смогут собраться и все же одержать победу, то это гарантирует им медали на седьмом турнире подряд. Возможно, тогда Капризов раскроется чуть больше.

Пока же многого добиться от него не получается. Вот как прошло наше общение через переводчика:

— Он должен быть доволен тем, как складывается этот турнир.

— Мы добиваемся результат как одна команда, как единое целое. И неважно, кто является лучшим бомбардиром.

— Но кто-то же должен завершать атаки. И, кажется, у него это получается лучше, чем у остальных.

— Да, он доволен этим. Любой был бы рад возглавлять список снайперов на таком турнире.

— Он отлично действует под сильным прессингом, давлением, на ограниченном пространстве. Где он этому научился?

— Он не знает. Просто старается проявить свои лучшие качества. Упорные тренировки приносят свои результаты.

— Он уже контактировал с представителями «Миннесоты»?

— Все вопросы об НХЛ уже после окончания турнира.

— Но у него еще год действует контракт с клубом КХЛ, верно?

— Он говорит, что все данные по его контракту можно найти на официальном сайте КХЛ. И срок действия его соглашения тоже. Проверьте. Нужно лучше готовиться. Это уже пожелание от меня.

На этом турнире голы даются российской сборной не без проблем. Если учитывать успешную игру с Данией, то в активе команды только 20 шайб в пяти встречах, и это означает, что на счету Капризова больше трети точных бросков. Страшно подумать, что было бы с российской сборной, если бы Кирилл не поехал на турнир. «Он изначально планировался как наш ключевой игрок, — отмечает главный тренер сборной России Валерий Брагин. — И он является лидером не только на льду, но и в раздевалке, где создает нужную атмосферу».

Как мы уже предполагали, он готовит себя к НХЛ, чему очень рады в «Миннесоте», которой и принадлежат права на молодого нападающего. В возрасте 19 лет на счету Капризова 15 голов и 30 очков в 37 матчах в КХЛ в составе «Салавата Юлаева», что является выдающимся показателем для столь молодого хоккеиста. А добавьте к этому 62 минуты штрафа, и вы поймете, что, несмотря на не самые внушительные габариты, Капризов не избегает жесткой борьбы. Генеральный менеджер «Уайлд» Чак Флетчер выбрал Капризова на седьмом для себя драфте на этом посту. И Кирилл стал первым россиянином, задрафтованным «Миннесотой» в эпоху правления Флетчера.

«Мы избегали российских игроков, так как всегда присутствует фактор КХЛ. Никогда не знаешь, захочет ли хоккеист приезжать в Северную Америку, — объясняет Флетчер. — Но сложно пройти мимо такого таланта. Мы выступаем в одном дивизионе с “Чикаго”, “Сент-Луисом” и “Далласом”, так что нам позарез нужны техничные и талантливые нападающие».

Как мы уже говорили, «Дикари» выбрали Капризова под общим 135-м номером в 2015 году. Еще одной «кражей» драфта для «Миннесоты» может стать другой российский нападающий, Дмитрий Соколов. Выбранный на драфте-2016 в 7-м раунде под общим 196-м номером в прошедшем сезоне форвард отличился 30 раз в составе «Садбери» из юниорской лиги Онтарио. И в этом году он не намерен сбавлять оборотов — на его счету уже 24 точных броска, хотя прошла только половина регулярного чемпионата. Флетчер признается, что перед драфтом-2015 помощник генменеджера «Минни» Брент Флар, настаивал, что Капризов является игроком уровня второго раунда. «Это умный хоккеист с очень хорошими руками. Очень опасен в большинстве, — развивает мысль Флетчер. — Подобные навыки всегда непросто найти. Думаю, что драфт 2015 года войдет в историю как один из сильнейших. Возможно, именно поэтому он и “дожил” до пятого раунда».

На данный момент «Миннесота» готова предоставить Капризову возможность развиваться и прогрессировать в КХЛ, где в «Салавате» для него созданы все условия. Но как только действие его нынешнего контракта подойдет к концу, американский клуб будет с нетерпением ждать Капризова в своем расположении.

«Я просмотрел множество видеозаписей матчей КХЛ, и мне очень нравится его объем работы, — заключает Флетчер. — Он проводит много смен и учится играть без шайбы».