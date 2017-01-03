Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

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Уверенная игра молодежной сборной России в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира стала следствием серьезной подготовки и отсутствия недооценки соперника. Годом ранее на той же стадии в игре против сборной Дании подопечные Брагина оказались на грани вылета, но смогли на последних минутах сравнять счет и забить победную шайбу в овертайме.

Главный тренер команды Валерий Брагин прокомментировал «Чемпионат.com» победу россиян.

«Были мелочи, но в общем игровое задание выполнено. Сыграли так, как мы от ребят требуем. Это приносит результат. Радует, что провели два матча подряд на ноль. Разложили, как датчане играют. У них было разве что полтора шанса в большинстве — и то броски с угла.

Гол Полунина не самый удивительный для меня. Самым удивительным был гол Худобина в пустые ворота, а здесь нормальная бросковая агрессия.

Игра с Данией была определяющей. Или поехал домой, или борешься за медали. Поэтому было волнительно. Если попадется США, то все будет еще быстрее, надо играть еще организованнее. С американцами на групповом этапе делали недопустимые ошибки. Гурьянову дали больше игрового времени, ему это пошло на пользу, он почувствовал себя. Рады, что прибавил. В прошлой встрече хорошо сыграл два периода, сейчас весь матч. Организовал третий определяющий гол. О чем говорил после матча с тренером сборной Дании? Ничего особенного. Он признал, что мы были сильнее, и пожелал удачи. Дания — приличная команда, но мы провели одну из лучших игр, — рассказал специалист.

Голкипер Илья Самсонов, проведший второй «сухой» матч на турнире, заметил, что в этот вечер у него было мало работы.

«Ровная и хорошая игра от первой и до последней минуты, спасибо ребятам. Команда здорово двигалась, блокировали броски и играли сдержанно. Тяжеловато, когда тебе мало бросают, я к такому не очень привык, такие матчи случаются редко. Но ничего, надо больше концентрироваться.

Мы с отличным настроением едем в Монреаль и будем ждать своего соперника,

— цитирует Самсонова официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Кирилл Капризов, забросивший две шайбы, поблагодарил своих партнеров по команде.

«Хорошо, что сразу гол забили, потом еще один. Голу Полунина не особо удивился, он уже так забивал.

Насчет моих голов — парни отличные передачи отдавали, мне оставалось только в ворота попасть. Хорошо сыграли.

Конечно, были ошибки, но куда же без них. Спасибо Илье Самсонову, здорово играет, в нужные моменты выручает нас. Сейчас нам надо отдохнуть и готовиться к полуфиналу, — заключил нападающий.

Нападающий российской сборной Александр Полунин стал автором первой шайбы в четвертьфинальной встрече, забросив ее от красной линии.

«Такой курьезный гол забиваю не впервые: моя первая шайба в КХЛ в «Ладе» была почти такой же. Это был не просто отброс, как можно проще сыграл — там Кирилл набегал, я в зону хотел забросить. Стал ли быстрый гол переломным? Не скажу, что он был быстрым, но что-то, видимо, переломило. У них там расстроился вратарь, наверное.

Самым трудным было играть в том темпе, в котором мы начали, поддерживать его, наращивать, чтобы не дать шанса сопернику.

У них были моменты, но мы где-то подчистили друг за другом. Стараемся с каждой игрой прибавлять. Сегодня справились, — цитирует хоккеиста «Чемпионат.com».

Защитник Сергей Зборовский отметил уверенную игру команды в меньшинстве.

«Плохо, что мы заработали столько удалений.

Но мы посмотрели много видео перед игрой, чтобы улучшить игру в меньшинстве. Нам удалось блокировать множество бросков и мы не дали сопернику шансов.

С первым голом нам повезло. Но после этого мы прибавили и контролировали ход встречи. В полуфинале нам нужно лучше провести начало. Необходимо быть готовыми и пахать на протяжении всей встречи, — приводит слова хоккеиста официальный сайт ФХР.

Главный тренер сборной Дании Олаф Эллер поздравил Брагина и обратил внимание на прогресс своих подопечных.

«Сегодня мы проиграли во всех компонентах. Год назад мы были ближе к выходу в полуфинал, поздравляю Валерия Брагина и желаю удачи его команде. Пять лет назад мы проигрывали всем подряд, мы не могли задерживаться больше чем на один сезон. Все изменилось два года назад, когда мы приехали в Торонто. Три года подряд играли в четвертьфинале, мы гордимся этим. Думаю, что в этом году мы сделали еще один шаг вперед, даже несмотря на такой последний матч с Россией», — цитирует Эллера «Чемпионат.com».