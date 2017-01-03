Хоккеисты сборной США стали соперниками россиян по полуфиналу молодежного ЧМ
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной США вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде, обыграв в ¼ финала сборную Швейцарии.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу американцев. У победителей отличились Джереми Бракко (9-я минута), Люк Канин (11) и Джордан Гринвэй (47). Швейцарцы ответили дублем Нико Хишиера (31 и 47).
В полуфинале турнира команда США сыграет со сборной России. Встреча пройдет 4 января в Монреале.
|3.01.2017 01:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|США U-20
|3:2
|Швейцария U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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