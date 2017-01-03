Хоккеисты сборной США стали соперниками россиян по полуфиналу молодежного ЧМ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу американцев. У победителей отличились Джереми Бракко (9-я минута), Люк Канин (11) и Джордан Гринвэй (47). Швейцарцы ответили дублем Нико Хишиера (31 и 47).

В полуфинале турнира команда США сыграет со сборной России. Встреча пройдет 4 января в Монреале.