Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28326276/
3 января 2017, 11:11 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеисты сборной США стали соперниками россиян по полуфиналу молодежного ЧМ

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Хоккеисты сборной США вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде, обыграв в ¼ финала сборную Швейцарии.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты сборной США вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира который проходит в Канаде обыграв в ¼ финала сборную Швейцарии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу американцев. У победителей отличились Джереми Бракко (9-я минута), Люк Канин (11) и Джордан Гринвэй (47). Швейцарцы ответили дублем Нико Хишиера (31 и 47).

В полуфинале турнира команда США сыграет со сборной России. Встреча пройдет 4 января в Монреале.

3.01.2017 01:30 Плей-офф: 1/4 финала
США U-20 3:2 Швейцария U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
США U-20
Новости Матчи Состав
Швейцария U-20
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года