Хоккеисты молодежной сборной Канады обыграли чехов и вышли в полуфинал домашнего ЧМ

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Встреча ¼ финала, прошедшая в понедельник в Монреале, завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Жюльен Гатье (44-я и 47-я минуты), также отличились Блэйк Спирс (24), Митчелл Стивенс (28) и Тома Чабо (34). У проигравших отличились Давид Кейс (17), Томаш Соустал (29) и Симон Странски (46).

В полуфинале соревнований канадцы сыграют со сборной Швеции. Встреча пройдет 4 января в Монреале.