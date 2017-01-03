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3 января 2017, 11:05 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеисты молодежной сборной Канады обыграли чехов и вышли в полуфинал домашнего ЧМ

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной Канады вышли в полуфинал домашнего чемпионата мира, обыграв своих сверстников из команды Чехии.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты молодежной сборной Канады вышли в полуфинал домашнего чемпионата мира обыграв своих сверстников из команды Чехии. Увеличить
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Встреча ¼ финала, прошедшая в понедельник в Монреале, завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Жюльен Гатье (44-я и 47-я минуты), также отличились Блэйк Спирс (24), Митчелл Стивенс (28) и Тома Чабо (34). У проигравших отличились Давид Кейс (17), Томаш Соустал (29) и Симон Странски (46).

В полуфинале соревнований канадцы сыграют со сборной Швеции. Встреча пройдет 4 января в Монреале.

3.01.2017 04:00 Плей-офф: 1/4 финала
Канада U-20 5:3 Чехия U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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