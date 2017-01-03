Хоккеисты молодежной сборной Канады обыграли чехов и вышли в полуфинал домашнего ЧМ
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной Канады вышли в полуфинал домашнего чемпионата мира, обыграв своих сверстников из команды Чехии.
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Встреча ¼ финала, прошедшая в понедельник в Монреале, завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Жюльен Гатье (44-я и 47-я минуты), также отличились Блэйк Спирс (24), Митчелл Стивенс (28) и Тома Чабо (34). У проигравших отличились Давид Кейс (17), Томаш Соустал (29) и Симон Странски (46).
В полуфинале соревнований канадцы сыграют со сборной Швеции. Встреча пройдет 4 января в Монреале.
|3.01.2017 04:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Канада U-20
|5:3
|Чехия U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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