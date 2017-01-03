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3 января 2017, 10:59 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеисты молодежной сборной Швеции разгромили словаков и вышли в полуфинал ЧМ

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной Швеции (игроки не старше 20 лет) разгромили команду Словакии и вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Четвертьфинальная игра, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой шведов со счетом 8:3 (3:0, 2:2, 3:1).

Соперником сборной Швеции по полуфиналу станет победитель матча Канада — Чехия. Игра ½ финала состоится 4 января.

2.01.2017 23:30 Плей-офф: 1/4 финала
Швеция U-20 8:3 Словакия U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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