Хоккеисты молодежной сборной Швеции разгромили словаков и вышли в полуфинал ЧМ
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной Швеции (игроки не старше 20 лет) разгромили команду Словакии и вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Канаде.
Четвертьфинальная игра, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой шведов со счетом 8:3 (3:0, 2:2, 3:1).
Соперником сборной Швеции по полуфиналу станет победитель матча Канада — Чехия. Игра ½ финала состоится 4 января.
|2.01.2017 23:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Швеция U-20
|8:3
|Словакия U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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