Брагин: Хоккеисты РФ серьезно отнеслись к игре с датчанами и выполнили установку

Россияне в понедельник обыграли сверстников из Дании со счетом 4:0 и вышли в полуфинал турнира, который проходит в Канаде.

«Четвертьфинал — это всегда определяющая игра на всех больших турнирах: или ты едешь домой, или ты играешь за медали. Я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к сегодняшней игре, на сто процентов выполнили то, что мы от них просили, поэтому так и результат сложился», — цитирует Брагина сайт Федерации хоккея России (ФХР).

«Конечно, в меньшинстве много играли, в равных составах были неприятные моменты. Но если брать игру в целом, то сыграли очень организованно, с акцентом на хорошую игру в своей зоне, ответственно и достойно, поэтому и победили. В полуфинале надо сыграть еще более организованно», — добавил специалист.

В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем матча США — Швейцария.