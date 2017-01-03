Брагин: Хоккеисты РФ серьезно отнеслись к игре с датчанами и выполнили установку
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной России серьезно отнеслись к игре ¼ финала молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) с датчанами и полностью выполнили установку на матч, заявил главный тренер россиян Валерий Брагин.
Россияне в понедельник обыграли сверстников из Дании со счетом 4:0 и вышли в полуфинал турнира, который проходит в Канаде.
«Четвертьфинал — это всегда определяющая игра на всех больших турнирах: или ты едешь домой, или ты играешь за медали. Я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к сегодняшней игре, на сто процентов выполнили то, что мы от них просили, поэтому так и результат сложился», — цитирует Брагина сайт Федерации хоккея России (ФХР).
«Конечно, в меньшинстве много играли, в равных составах были неприятные моменты. Но если брать игру в целом, то сыграли очень организованно, с акцентом на хорошую игру в своей зоне, ответственно и достойно, поэтому и победили. В полуфинале надо сыграть еще более организованно», — добавил специалист.
В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем матча США — Швейцария.
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