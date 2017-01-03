Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ
Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с США или Швейцарией.
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К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Полторы минуты до позора. Сборная России во главе с Валерием Брагиным, который до этого неизменно брал медали молодёжного чемпионата мира, рискует вылететь в четвертьфинале. Наши парни, закончившие групповой этап без единого поражения, уступают датчанам со счётом 2:3. Главный тренер берёт
Из того состава, что был в шаге от грандиозного провала, но вытащил себя за волосы, остались лишь Егор Рыков, Егор Воронков да Александр Полунин с Кириллом Капризовым. В Финляндию ездил и Илья Самсонов, но за чудесным спасением своих партнёров по команде он наблюдал со скамейки запасных. А вот датчане привезли в Торонто и Монреаль более опытную команду. Если год назад они в последний момент запрыгнули в
До последнего была надежда, что
Вот только то, как именно этого добились подопечные Брагина, не укладывается в общепринятые рамки. Вместо тотального превосходства и стартового штурма россияне предъявили сопернику вполне земной темп, а взяли своё за счёт невероятного везения. А как иначе назвать бросок от красной линии, после которого вратарь с подчёркнутым спокойствием машет ловушкой мимо шайбы? Лассе Петерсен, который неоднократно выручал сборную Дании на групповом этапе, совершил чудовищную ошибку. Вместо того, чтобы спокойно остановить шайбу, пущенную Александром Полуниным, он позволил сборной России выйти вперёд. Обычный вход в зону через вброс обернулся настоящим постновогодним подарком.
Говоря о нетипичном сценарии победы над Данией, мы подразумеваем не только комичный гол Полунина, но и шайбу Капризова. Наш капитан отличился за 11 секунд до сирены на перерыв, когда сборная России играла в большинстве. Казалось бы, что в этом удивительного? Капризов — один из лучших снайперов турнира, а наша «молодёжка» занимает второе место на турнире по реализации большинства. А уж забивать в концовках, будь то всего матча или отдельно взятого периода, сборные Брагина умеют как никто. Уникальность момента была в том, что до матча с Россией датчане ни разу (!) не пропускали в меньшинстве, являясь лучшей командой чемпионата мира в этом компоненте. 15 раз соперники пытались взять штурмом датскую стену, но всё тщетно. Рухнула эта крепость, когда Брагин в очередной раз объединил Тренина, Воробьёва и Капризова, а они чётко показали, как надо разбираться с меньшинством сборной Дании.
По идее, второй период должен был стать отрезком, когда сборная России снимет все оставшиеся вопросы. Шансов сделать из 2:0 счёт 3:0, а то и 4:0, было предостаточно. Вместо этого подопечные Брагина принялись разогревать вышедшего на замену вратаря Каспера Крога, а заодно и улучшать чуть подпортившийся процент датского меньшинства. Шесть минут без перерыва сборная России играла впятером против четверых! Такое комфортное положение сложилось из того, что датчане сначала угодили по лицу Рубцову, пустив ему кровь, а затем «наелись» и схватили ещё две минуты. Однако ни одна из наших спецбригад не смогла сделать с Крогом то, что с первого раза удалось с Петерсеном. Несмотря на обилие моментов, особенно в исполнении Капризова и Ко, россияне не смогли извлечь дивидендов из очередного датского подарка.
После того, как сборная России не сумела забить за шесть минут численного преимущества, в дело пошла «теория Вайсфельда».
Расставить все точки над i россиянам удалось в третьем периоде. Сначала Ураков угодил в перекладину, а затем второе звено нашей команды улетело в быструю атаку, которая стала голевой. Гурьянов должен был завершать своё блестящее соло точным броском, но вместо тольяттинца его нанёс Карнаухов, вовремя подхвативший потерянную шайбу. 3:0!
Любопытно, что распечатать Крога подопечным Брагина удалось после того, как напряжение у ворот Самсонова достигло апогея. Небольшой костёр в своей зоне игроки сборной России погасили самым верным способом. Черту же под этим матчем подвёл Капризов, как и положено капитану. Наши парни спокойно и без нервотрёпки вышли в полуфинал чемпионата мира, учтя все ошибки прошлого.
Впереди команду Брагина ждут либо американцы, либо швейцарцы. Если «молодёжка» и на следующей стадии изменит себе, отказавшись от вынужденного героизма, но при этом выйдет в финал, мы вряд ли будем жаловаться.
|2.01.2017 21:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Air Canada Centre
|Дания U-20
|0:4
|Россия U-20
|(0:2, 0:0, 0:2)
|Олаф Эллер
|Валерий Брагин
|Лассе Петерсен 20:00 (К. Крог 20:00)
|Илья Самсонов
|1-й период
|Михаил Сидоров
|05:29
|Александр Полунин (Мих. Воробьев)
|08:45
|Михаил Сидоров
|13:02
|18:57
|Кристиан Матиасен-Вайсе
|Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, Я. Тренин)
|19:49
|2-й период
|22:46
|Йеппе Юл Корсгорд
|22:46
|Йеппе Юл Корсгорд
|Егор Воронков
|29:06
|Кирилл Ураков
|36:10
|3-й период
|Павел Карнаухов (Д. Гурьянов, Дан. Квартальнов)
|47:12
|47:51
|Вильям Бойсен
|Кирилл Ураков
|47:51
|Григорий Дронов
|50:21
|Вадим Кудако
|52:05
|Кирилл Капризов (А. Полунин)
|55:35
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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