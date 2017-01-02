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2 января 2017, 23:28 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Канаде.

Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал молодежного ЧМ - Фото Увеличить
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Игра, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой российской команды со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Две шайбы забросил Кирилл Капризов (20-я и 56-я минуты), еще по голу записали на свой счет Александр Полунин (9) и Павел Карнаухов (48).

Сборная России, ворота которой защищал Илья Самсонов, провела второй «сухой» матч подряд на турнире. Ранее в заключительной игре группового этапа россияне победили сверстников из Словакии со счетом 2:0.

В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем матча США — Швейцария.

2.01.2017 21:00 Плей-офф: 1/4 финала Air Canada Centre
Дания U-20 0:4 Россия U-20
(0:2, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Олаф Эллер Валерий Брагин
Вратари
Лассе Петерсен 20:00 (К. Крог 20:00) Илья Самсонов
1-й период
Михаил Сидоров 05:29
Александр Полунин (Мих. Воробьев) 08:45
Михаил Сидоров 13:02
18:57 Кристиан Матиасен-Вайсе
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, Я. Тренин) 19:49
2-й период
22:46 Йеппе Юл Корсгорд
22:46 Йеппе Юл Корсгорд
Егор Воронков 29:06
Кирилл Ураков 36:10
3-й период
Павел Карнаухов (Д. Гурьянов, Дан. Квартальнов) 47:12
47:51 Вильям Бойсен
Кирилл Ураков 47:51
Григорий Дронов 50:21
Вадим Кудако 52:05
Кирилл Капризов (А. Полунин) 55:35
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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