Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал молодежного ЧМ
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Канаде.
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Игра, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой российской команды со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Две шайбы забросил Кирилл Капризов (20-я и 56-я минуты), еще по голу записали на свой счет Александр Полунин (9) и Павел Карнаухов (48).
Сборная России, ворота которой защищал Илья Самсонов, провела второй «сухой» матч подряд на турнире. Ранее в заключительной игре группового этапа россияне победили сверстников из Словакии со счетом 2:0.
В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем матча США — Швейцария.
|2.01.2017 21:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Air Canada Centre
|Дания U-20
|0:4
|Россия U-20
|(0:2, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
|Олаф Эллер
|Валерий Брагин
Вратари
|Лассе Петерсен 20:00 (К. Крог 20:00)
|Илья Самсонов
|1-й период
|Михаил Сидоров
|05:29
|Александр Полунин (Мих. Воробьев)
|08:45
|Михаил Сидоров
|13:02
|18:57
|Кристиан Матиасен-Вайсе
|Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, Я. Тренин)
|19:49
|2-й период
|22:46
|Йеппе Юл Корсгорд
|22:46
|Йеппе Юл Корсгорд
|Егор Воронков
|29:06
|Кирилл Ураков
|36:10
|3-й период
|Павел Карнаухов (Д. Гурьянов, Дан. Квартальнов)
|47:12
|47:51
|Вильям Бойсен
|Кирилл Ураков
|47:51
|Григорий Дронов
|50:21
|Вадим Кудако
|52:05
|Кирилл Капризов (А. Полунин)
|55:35
Статистика
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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