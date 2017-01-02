Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче с Данией на МЧМ
Голкипер Илья Самсонов займёт место в воротах сборной России в четвертьфинальном матче с командой Дании.
Игру вновь пропустят вратарь Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Данил Юртайкин.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Самсонов (Красоткин);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
Кудако — Сергачев, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
Зборовский — Воронков, Ураков — Беляев — Тренин;
Дронов, Алексеев — Рубцов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter