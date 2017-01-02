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2 января 2017, 20:53 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче с Данией на МЧМ

Голкипер Илья Самсонов займёт место в воротах сборной России в четвертьфинальном матче с командой Дании.

Игру вновь пропустят вратарь Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Данил Юртайкин.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Самсонов (Красоткин);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
Кудако — Сергачев, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
Зборовский — Воронков, Ураков — Беляев — Тренин;
Дронов, Алексеев — Рубцов.

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