Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28324636/
2 января 2017, 20:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Шабо: Никто в Канаде не хочет, чтобы мы повторили прошлогодний четвертьфинал

Защитник молодёжной сборной Канады Тома Шабо поделился ожиданиями перед игрой с Чехией в четвертьфинале МЧМ-2017.

«В составе Чехии есть несколько сильных игроков, у них хорошие защитники. Мы уже играли две игры с ними. Конечно, мы выиграли оба матча, но сейчас это ничего не значит.

Каждый игрок, который был в команде в прошлом году, знает, как плохо мы чувствовали себя в четвертьфинале. Никто не хочет, чтобы такое повторилось. Понимаем, что находимся в ситуации “сделай или умри”, так мы сосредоточены», — цитирует Шабо TSN.

Канада U-20
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена