Шабо: Никто в Канаде не хочет, чтобы мы повторили прошлогодний четвертьфинал

«В составе Чехии есть несколько сильных игроков, у них хорошие защитники. Мы уже играли две игры с ними. Конечно, мы выиграли оба матча, но сейчас это ничего не значит.



Каждый игрок, который был в команде в прошлом году, знает, как плохо мы чувствовали себя в четвертьфинале. Никто не хочет, чтобы такое повторилось. Понимаем, что находимся в ситуации “сделай или умри”, так мы сосредоточены», — цитирует Шабо TSN.