В ¼ молодежного ЧМ по хоккею сборная России сыграет с Данией

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Молодежный чемпионат мира по хоккею вступил в решающую стадию. Завершился групповой турнир, и определились пары четвертьфиналистов. Сборная России заняла с шестью очками третье место в группе В и встретится в первом матче плей-офф с командой Дании, которые неожиданно стали вторыми в своем квинтете.

Россияне одержали две победы в двух матчах над сборными Латвии и Словакии. Латвийцы были повержены с разгромным счетом 9:1, однако матч со словаками выдался более сложным.

Распечатать ворота соперников российской молодежи удалось только в середине второго периода. На 30-й минуте матча Денис Гурьянов реализовал численное большинство и открыл счет в матче. А на 10-й минуте третьего периода Яков Тренин удвоил преимущество сборной, зафиксировав окончательный счет матча — 2:0 в пользу России.

Уверенная игра в обороне стала решающим преимуществом российской команды над словаками. Основной голкипер Илья Самсонов провел первый «сухой» матч на турнире. Настораживает лишь то, что своим основным противникам, канадцам и американцам, россияне проиграли, что важно с точки зрения турнирной перспективы.

Соперники россиян по четвертьфиналу датчане набрали тоже шесть очков, но поднялись на вторую строчку в своей группе, уступив лишь сборной Швеции, которая пока продвигается по турниру со стопроцентным результатом.

Датчане также одержали две победы в группе, но одну из них — в овертайме над сборной Чехии. Одно из поражений наши будущие соперники потерпели от швейцарцев по буллитам.

Почти по всем основным показателям на турнире сборная России опережает Данию. Подопечные Брагина нанесли на 38 бросков по воротам больше, чем датчане.

По реализации большинства россияне имеют второй результат — 35,3%, уступая лишь канадцам, а наши будущие соперники поражали ворота в большинстве лишь в 20% случаев.

Российские голкиперы лучше справились со своей задачей в четырех групповых матчах. Из 115 бросков вратари отразили 109 и имеют 92,17% эффективности. У датчан этот процент составляет 90,38.

Однако скандинавы могут похвастать лучшей голевой реализацией — из 76 бросков 11 достигли цели, что в процентном соотношении выражается 14,47%.

Россияне, хоть и совершили больше попыток взятия ворот, но показатель реализации чуть ниже — 14,04%.

Это подчеркнул и лучший бомбардир Кирилл Капризов в интервью после матча со Словакией.

«Хорошо, что дотерпели, довели матч до победы. Нужно было обязательно выигрывать. Моментов было много, несколько раз попадали в штангу, немного подвела реализация. В целом хорошо сыграли по заданию, правильно выходили из-под давления», — цитирует Капризова НСН.

Наибольший интерес вызывает умение датчан защищаться в меньшинстве — в 15 случаях скандинавы не пропустили ни одной шайбы. А вот у сборной России этот показатель — один из худших на турнире.

Российская команда 16 раз играла, имея на игрока меньше, и пропустила 5 шайб.

Пожалуй, если подопечные Брагина не будут много нарушать правила, то больших проблем в игре с Данией не предвидится.

Главный тренер российской команды Валерий Брагин заявил RT, что команда Дании стала сильнее за прошедший год.

«Будем готовиться к матчу с Данией. Мы с ними провели недавно товарищескую игру. Могу сказать, что по организации игры, по подбору игроков они сильнее, чем прошлогодняя команда», — предупредил специалист.

Цитата У Дании хорошая мастеровитая команда, готовимся серьезно к ним.

Защитник сборной Григорий Дронов также отметил силу предстоящего соперника.

«У Дании хорошая мастеровитая команда, готовимся серьезно к ним. Нужно настраиваться на всех одинаково и играть с одним настроем. Первый матч на турнире получился нервозным, а сейчас уже вкатился, — цитирует хоккеиста «Чемпионат.com».

Нападающий Денис Алексеев заметил, что команда прибавляет по ходу турнира.

«Главная цель сейчас чемпионат мира. Датчане похожи на словаков, но побыстрее будут. На всех настраиваемся одинаково, нет слабых соперников, наша цель — золото. С каждой игрой прибавляем, надеюсь, с датчанами сможем показать наш полный рисунок игры», — заключил форвард.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы молодежной сборной России на выход в полуфинал.

«Нужно настраиваться и включаться всем, у нас одно звено, по большому счету, играет, кто-то должен еще выстрелить. Явных лидеров нет, самое главное, чтобы у нас была самоотверженность, самоотдача — это самое главное в играх на вылет. Дания — хороший середняк, бодаться будут, но тем не менее шанс на выход в полуфинал большой, — цитирует эксперта «Р-Спорт».

История личных встреч между молодежными командами России и Дании говорит в пользу первых. На МЧМ 2014 года в групповом матче россияне выиграли по буллитам со счетом 3:2, а год назад в четвертьфинале праздновали успех, обыграв датчан в овертайме со счетом 4:3. Однако, несмотря на победы, оба раза нашей молодежи не удавалось сломить сопротивление скандинавов в основное время. Вполне возможно, что и в третьей встрече командам не хватит 60 минут на выяснение отношений.

Четвертьфинал Россия — Дания молодежного чемпионата мира состоится в понедельник, 2 января, в 23.00 мск.