Россия: четвертьфинальные битвы МЧМ

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2 января 2016 года. Хельсинки (Финляндия). РОССИЯ — ДАНИЯ — 4:3 ОТ

Голы: Коршков, Лаута, Каменев (2) — Йенсен М., Каменев (2) — Йенсен М., Кристенсен Э.

Грубая ошибка голкипера Томаса Лилли в эпизоде с первой шайбой неожиданно мобилизовала «викингов». Брагинцы наоборот расслабились, за что едва не поплатились сенсационным вылетом. Действуя максимально дисциплинировано, соперник реализовал немногочисленные моменты, и лишь удача и настырность капитана Владислава Каменева спасли россиян от позора на исходе основного времени. Датчан в овертайме дожали, однако через три дня дополнительный период в финале остался за финнами.

2 января 2013 года. Уфа (Россия). РОССИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 4:3 Б

Голы: Хохлачев, Григоренко, Кучеров, Каменев (2) — Йенсен М., Несс, Андригетто.

В Уфе ответственность перед своими болельщиками довлела над подопечными Михаила Варнакова, которые едва не провалились в швейцарскую прорубь, как команда Владимира Плющева тремя годами ранее. Терять альпийцам было нечего, и те, получив свободу в чужой зоне, успешно расстреливали Андрея Макарова. Однако в итоге хозяева взяли волю в кулак, и один из лучших ныне крайних нападающих современности Никита Кучеров вернул россиян на бронзовый путь.

2 января 2010 года. Саскатун (Канада). РОССИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 2:3 ОТ

Голы: Тарасенко, Петров — Луаша, Нидеррайтер (2).

Позором завершился для россиян последний турнир 2000-х. Пассивное начало и пропущенный в середине встречи гол взбодрили парней Плющева лишь на дуплет в исполнении Тарасенко и Петрова. В заключение Нино Нидеррайтер похоронил нашу команду. Сначала будущий форвард «Миннесоты» вытащил швейцарцев в овертайм, а потом и в полуфинал. После вылета Плющев свалил вину на не оправдавшего ожиданий капитана Никиту Филатова, а вскоре молодежку возглавил Валерий Брагин.

2 января 2004 года. Хельсинки (Финляндия). ФИНЛЯНДИЯ — РОССИЯ — 4:3

Голы: Тойккала, Марьямяки М. (2), Филппула В. — Ермолин, Аншаков, Овечкин.

На домашнем льду финский мэтр Ханну Аравирта сковал боеспособный коллектив из среднего подбора исполнителей. В ¼ финала сборная Суоми вырвала победу на последних минутах во многом благодаря разгильдяйству подопечных Рафаила Ишматова. Обрез Александра Семина вывел на пространство Филппулу, несложный бросок которого стал неберущимся для Константина Барулина.

2 января 2001 года. Москва (Россия). РОССИЯ — ШВЕЦИЯ — 2:3

Голы: Чистов, Бутурлин — Мелин, Сундин, Самэльссон.

Чемпионат в московском регионе вылился в фиаско для команды Петра Ильича Воробьева. Ковальчук, Чистов и Корнеев сотоварищи считались главными фаворитами, но финишировали с худшим результатом за всю историю МЧМ, не считая дисквалификации после «Побоища в Пьештянах». Чемпионские амбиции россиян похоронили «Тре Крунур» с Хенриком Лундквистом и Никласом Крунваллем.

ЦИФРЫ

В 15 четвертьфиналах молодежных чемпионатов мира сборная России потерпела три поражения (2001 — 2:3 от Швеции, 2004 — 1:2 от Финляндии, 2010 — 2:3 от Швейцарии). При этом шесть раз наша сборная миновала эту стадию, выходя напрямую в полуфинал.

Чаще всего россияне встречались с Финляндией (4 раза), по три раза — с американцами и чехами, дважды нам противостояли швейцарцы и по разу — соперники из Канады, Швеции и Дании. Суммарная разница шайб: 51- 29 (в среднем: 3,4 — 1,9).