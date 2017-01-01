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1 января 2017, 19:23 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная России провела тренировку за день до четвертьфинала МЧМ

Молодёжная сборная России провела утреннюю тренировку 1 января, за день до четвертьфинала чемпионата мира с командой Дании.

В занятии вновь не приняли участия голкипер Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Данил Юртайкин. Полностью сочетания выглядяели следующим образом:

Вратари: Самсонов, Красоткин;
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
«Синие»: Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
«Чёрные»: Дронов, Ураков — Тренин — Беляев;
«Белые»: Зборовский — Воронков, Алексеев — Рубцов.

Четвертьфинальный матч с командой Дании состоится 2 января, начало в 21:00 мск.
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