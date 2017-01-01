Сборная России провела тренировку за день до четвертьфинала МЧМ

Менеджер по экипировке «Каролины» Джордж Алвес в ночь на воскресенье вышел в качестве вратаря в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй» (1:3). Об этом сообщает пресс-служба лиги.