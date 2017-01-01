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1 января 2017, 15:21 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Букмекеры считают Россию явным фаворитом матча с Данией в четвертьфинале МЧМ

Букмекерские конторы выставили котировки на матч сборных России и Дании в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Букмекерские конторы выставили котировки на матч сборных России и Дании в четвертьфинале молодежного чемпионата мира который проходит в Канаде. Увеличить
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Победу россиян аналитики оценили более чем скромным коэффициентом 1,20, тогда как виктория датчан идет за щедрые 8,95.

Маловероятным исходом букмекеры считают и ничью, предлагая за нее 8,02.

Игра начнется 2 января в 21:00 мск.
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