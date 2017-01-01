Встреча, состоявшаяся в ночь на воскресенье по московскому времени в канадском Торонто, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян, которые с третьего места в группе B вышли в плей-офф турнира.

«Хорошо, что дотерпели, довели матч до победы. Нужно было обязательно выигрывать. Моментов было много, несколько раз попадали в штангу, немного подвела реализация. В целом, хорошо сыграли по заданию, правильно выходили из-под давления», — сказал Капризов, чьи слова приводит официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В четвертьфинале 2 января сборная России сыграет с командой Дании.

«Как оцениваю результат группового этапа? Всегда хочется большего, тем более два матча проиграли, но сейчас двигаемся дальше. Не важно, кто забивает. У нас должна быть команда, должен быть результат. У датчан сильная команда в этом году — они выиграли два матча в группе, проиграли по буллитам. Будем готовиться к ним», — отметил Капризов.