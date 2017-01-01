Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28317429/
1 января 2017, 11:26 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Определился состав четвертьфинальных пар на МЧМ-2017 по хоккею в Канаде

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Определился состав четвертьфинальных пар на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Канаде.

Определился состав четвертьфинальных пар на МЧМ-2017 по хоккею в Канаде - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победителем группы A, матчи которой проходили в Монреале, стали хоккеисты сборной Швеции (12 очков), выигравшие все четыре матча в основное время на групповом этапе. Второе место заняли датчане (6 очков), третьими стали чехи (5), четвертыми — швейцарцы (4). Последнее место в группе заняла сборная Финляндии (3), не пробившаяся в плей-офф.

Участники группы B проводили свои матчи в Торонто, в этом квинтете первенствовала команда США — 12 баллов. Второе место заняли хозяева МЧМ-2017 — канадцы, набравшие 9 очков, далее расположились команды России (6) и Словакии (3). Последнее место в группе B заняли латвийцы (0), оставшиеся без плей-офф.

Состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:

Швеция — Словакия,

Канада — Чехия,

США — Швейцария,

Дания — Россия.

Таким образом, сборная России может встретиться с командой Канады, которой россияне уступили на старте группового этапа (3:5), не раньше финала. Все матчи ¼ финала пройдут 2 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года