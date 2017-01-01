Определился состав четвертьфинальных пар на МЧМ-2017 по хоккею в Канаде

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Победителем группы A, матчи которой проходили в Монреале, стали хоккеисты сборной Швеции (12 очков), выигравшие все четыре матча в основное время на групповом этапе. Второе место заняли датчане (6 очков), третьими стали чехи (5), четвертыми — швейцарцы (4). Последнее место в группе заняла сборная Финляндии (3), не пробившаяся в плей-офф.

Участники группы B проводили свои матчи в Торонто, в этом квинтете первенствовала команда США — 12 баллов. Второе место заняли хозяева МЧМ-2017 — канадцы, набравшие 9 очков, далее расположились команды России (6) и Словакии (3). Последнее место в группе B заняли латвийцы (0), оставшиеся без плей-офф.

Состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:

Швеция — Словакия,

Канада — Чехия,

США — Швейцария,

Дания — Россия.

Таким образом, сборная России может встретиться с командой Канады, которой россияне уступили на старте группового этапа (3:5), не раньше финала. Все матчи ¼ финала пройдут 2 января.