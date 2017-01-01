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1 января 2017, 11:19 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сборная РФ по хоккею победила словаков на МЧМ-2017 и вышла в ¼ финала с 3-го места

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии на молодежном чемпионате мира 2017 года, который проходит в Канаде, и вышла в четвертьфинал с третьего места.

Сборная РФ по хоккею победила словаков на МЧМ-2017 и вышла в ¼ финала с 3-го места - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Валерия Брагина. В составе сборной России шайбы забросили Денис Гурьянов (30-я минута) и Яков Тренин (50).

Сборная России одержала вторую победу на турнире и вышла в четвертьфинал с третьего места в группе B. За выход в полуфинал россияне поспорят с командой Дании, занявшей второе место в группе A. Матч пройдет 2 января.

1.01.2017 04:00 Групповой турнир: Группа B Air Canada Centre
Россия U-20 2:0 Словакия U-20
(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Валерий Брагин Эрнест Бокрош
Вратари
Илья Самсонов Матей Томек
1-й период
Адам Ружичка 12:03
2-й период
Марек Слобода 27:56
29:06 Денис Гурьянов (Дан. Квартальнов, П. Карнаухов)
Михал Роман 33:39
3-й период
43:18 Михаил II Воробьев
49:39 Яков Тренин (К. Ураков, К. Беляев)
53:22 Егор Воронков
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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