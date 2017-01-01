Брагин: сборная Дании на МЧМ-2017 сильнее, чем в прошлом году

«Все понимали значимость матча. Серьёзно отнеслись, отрезками показывали то, что мы хотели увидеть, заслуженно победили. Практически шансов не было у соперника, только в большинстве. Игра первого звена? Так бывает, моменты хорошие были, Тренин мог забивать, Капризов и Сидоров попали в штангу.



Сейчас будем готовиться к Дании, сейчас они сильнее, чем год назад. Мы же играли товарищеский матч перед турниром, и я думаю по организации, по подбору игроков, они как раз посерьёзнее», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.