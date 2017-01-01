Сборная Финляндии добилась первой победы на МЧМ-2017, обыграв швейцарцев

Встреча, состоявшаяся в субботу в Монреале, завершилась со счётом 2:0.



Днём ранее финны потеряли шансы на выход в плей-офф и стали первой командой в истории, которая после победы на МЧМ сыграет в матчах за выживание. На этот матч финны вышли уже с новым главным тренером Юсси Ахокасом, который сменил на этом посту Юкку Раутакорпи.



Финны открыли счёт в начале второго периода, благодаря шайбе Аапели Рясянена, чуть позже Ээли Толванен удвоил преимущество команды. Голкипер финнов Вейни Вехвиляйнен сыграл на ноль, отразив 16 бросков по своим воротам.



Итоговое положение команд в группе A выглядит следующим образом: Швеция (12 очков), Дания (6), Чехия (5), Швейцария (4) и Финляндия (3).



В четвертьфинале Чехия сыграет со сборной Канады, а Швейцария — с командой США, финны в матчах за выживание сразятся со сборной Латвии.