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1 января 2017, 11:35 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная Финляндии добилась первой победы на МЧМ-2017, обыграв швейцарцев

Сборная Финляндии добилась первой победы на молодёжном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Монреале, завершилась со счётом 2:0.

Днём ранее финны потеряли шансы на выход в плей-офф и стали первой командой в истории, которая после победы на МЧМ сыграет в матчах за выживание. На этот матч финны вышли уже с новым главным тренером Юсси Ахокасом, который сменил на этом посту Юкку Раутакорпи.

Финны открыли счёт в начале второго периода, благодаря шайбе Аапели Рясянена, чуть позже Ээли Толванен удвоил преимущество команды. Голкипер финнов Вейни Вехвиляйнен сыграл на ноль, отразив 16 бросков по своим воротам.

Итоговое положение команд в группе A выглядит следующим образом: Швеция (12 очков), Дания (6), Чехия (5), Швейцария (4) и Финляндия (3).

В четвертьфинале Чехия сыграет со сборной Канады, а Швейцария — с командой США, финны в матчах за выживание сразятся со сборной Латвии.

1.01.2017 01:30 Групповой турнир: Группа A
Финляндия U-20 2:0 Швейцария U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
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