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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28316882/
1 января 2017, 11:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная США обыграла Канаду на МЧМ-2017 и заняла первое место в группе

Сборная США добилась победы над командой Канады в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Торонто, завершилась со счётом 3:1.

Американцы быстро обеспечили себе комфортное преимущество. По прошествии шести минут первого периода они вели со счётом 2:0, отличились Колин Уайт и Джордан Гринвей. Канадцы отыграли одну шайбу во втором периоде при игре пять-на-три, случившейся после сомнительного удаления капитана американцев Люка Канина. В конце второй трети игры Джереми Бракко вернул преимущество в две шайбы сборной США, больше счёт в этой встрече не изменился.

Американцы с 12-ю очками заняли первое место в квинтете B, а канадцы (9) стали вторыми. Соперники этих сборных в четвертьфинале турнира определятся позднее.

31.12.2016 23:30 Групповой турнир: Группа B
США U-20 3:1 Канада U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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