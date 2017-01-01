Сборная США обыграла Канаду на МЧМ-2017 и заняла первое место в группе

Встреча, состоявшаяся в субботу в Торонто, завершилась со счётом 3:1.



Американцы быстро обеспечили себе комфортное преимущество. По прошествии шести минут первого периода они вели со счётом 2:0, отличились Колин Уайт и Джордан Гринвей. Канадцы отыграли одну шайбу во втором периоде при игре пять-на-три, случившейся после сомнительного удаления капитана американцев Люка Канина. В конце второй трети игры Джереми Бракко вернул преимущество в две шайбы сборной США, больше счёт в этой встрече не изменился.



Американцы с 12-ю очками заняли первое место в квинтете B, а канадцы (9) стали вторыми. Соперники этих сборных в четвертьфинале турнира определятся позднее.