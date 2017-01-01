Сборная США обыграла Канаду на МЧМ-2017 и заняла первое место в группе
Сборная США добилась победы над командой Канады в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Торонто, завершилась со счётом 3:1.
Американцы быстро обеспечили себе комфортное преимущество. По прошествии шести минут первого периода они вели со счётом 2:0, отличились Колин Уайт и Джордан Гринвей. Канадцы отыграли одну шайбу во втором периоде при игре
Американцы с 12-ю очками заняли первое место в квинтете B, а канадцы (9) стали вторыми. Соперники этих сборных в четвертьфинале турнира определятся позднее.
|31.12.2016 23:30
|Групповой турнир: Группа B
|США U-20
|3:1
|Канада U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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