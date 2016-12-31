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31 декабря 2016, 21:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Борис Михайлов: Брагину надо гнуть свою линию

Перед заключительным матчем группового турнира молодежного чемпионата мира двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов посоветовал главному тренеру нашей молодежки Валерию Брагину не отступать от выбранного курса.

— Мы проиграли два матча в группе канадцам и американцам, ну и что с того? Никто не вспомнит об этих поражениях, если наша команда достойно сыграет в плей-офф. Брагин умеет держать удар. Главное — гнуть свою линию, не отступать от выбранного курса. Моя сборная на чемпионате мира 2002 с трудом пробилась в четвертьфинал, лишь по разнице шайб опередив украинцев, а потом мы победили чехов с Ягром, финнов и в финале были близки к победе над словаками. Поначалу мы старались идти вперед, играть в чужой зоне. А потом пришло понимание — надо действовать так, как привыкло большинство игроков в суперлиге, то есть от обороны.

Атака у нашей молодежной сборной пока не впечатляет. Значит, надо сделать ставку на другие компоненты.

Всех болельщиков с Новым годом! На молодежной сборной — успехов!

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