Борис Михайлов: Брагину надо гнуть свою линию
Перед заключительным матчем группового турнира молодежного чемпионата мира двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов посоветовал главному тренеру нашей молодежки Валерию Брагину не отступать от выбранного курса.
— Мы проиграли два матча в группе канадцам и американцам, ну и что с того? Никто не вспомнит об этих поражениях, если наша команда достойно сыграет в
Атака у нашей молодежной сборной пока не впечатляет. Значит, надо сделать ставку на другие компоненты.
Всех болельщиков с Новым годом! На молодежной сборной — успехов!