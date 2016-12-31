Матчи под «оливье». Как Россия играла на МЧМ в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января молодёжная сборная России проведёт заключительный матч группового этапа МЧМ-2017. Команда Валерия Брагина сразится со словаками. Проигравший получит в соперники по четвертьфиналу шведов, а победившему достанется кто-то из тройки Дания, Швейцария, Чехия.

Россия — Германия. МЧМ-1996

То первенство планеты проходило в США, в Бостоне и Амхерсте. В составе нашей команды играли хоккеисты, которые вскоре стали известными: Алексей Морозов, Илья Горохов, Дмитрий Рябыкин и Александр Королюк. А работал с ними легендарный Игорь Дмитриев. В том году «молодёжка» завоевала бронзу, а поединок с немцами стал последним для неё на отборочном этапе. В той игре нашим нужно было обязательно набирать очки, чтобы продолжить борьбу за медали, и россияне даже слегка перевыполнили задачу. Немцы были обыграны со счётом 8:2.

Россия — Швейцария. МЧМ-1999

Первенство планеты среди игроков не старше 20 лет стало первым победным в новейшей истории российского хоккея. Тогда в финале наши парни в овертайме вырвали победу у хозяев турнира канадцев, а решающую шайбу провёл динамовец Артём Чубаров. Из той команды смогли блеснуть, помимо Чубарова, Виталий Вишневский, Александр Рязанцев, Пётр Счастливый и Максим Афиногенов. Серьёзного турнирного значения поединок со швейцарцами не имел, так как ещё до этого второе место нашей команды в группе не вызывало вопросов, а шведов обогнать россияне уже не могли из-за того, что проиграли им в личной встрече. На настрой российской команды, впрочем, это не повлияло, и она, перебросав швейцарцев почти в три раза, обыграла посланников Страны сыра и банков со счётом 7:0. А тренировал ту сборную недавно ушедший из жизни Геннадий Цыгуров.

Россия — Швейцария. МЧМ-2003

Прошло четыре года, и вновь судьба свела нашу команду в новогоднюю ночь с хоккеистами из государства постоянного нейтралитета. За год до этого российская молодёжь уже победила на первенстве планеты, и на мировом форуме 2003 года ей удалось повторить тот успех, правда без Ильи Ковальчука и Станислава Чистова, которые на тот момент уже играли в основном составе своих клубов в НХЛ. И вновь встреча со швейцарцами закончилась победой наших хоккеистов, но на этот раз всё было куда напряжённее. Команды набросали друг другу 12 шайб, а матч закончился со счётом 7:5.

Швеция — Россия. МЧМ-2009

До этого момента матчи в новогоднюю ночь складывались благополучно для нашей «молодёжки», но в 2009 году традиция была нарушена. Наши ребята встретились со шведами и были биты ими — 0:5. У «Тре крунур» отличились хорошо знакомые нам Андре Петтерсон (на его счету дубль) и Симон Ялльмарссон, а также ещё по голу забили Микаэль Баклунд и Маркус Йоханссон. На том первенстве, проходившем в Оттаве, подопечные Сергея Немчинова уступили хозяевам — канадцам — в полуфинале со счётом 5:6. Из той команды звёздного статуса на сегодняшний момент сумели добиться Дмитрий Куликов, Максим Чудинов, Вячеслав Войнов и Евгений Дадонов, а Никита Клюкин, игравший за «Локомотив», погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Россия — Чехия. МЧМ-2010

Но уже в следующем году нарушившийся порядок вещей был восстановлен. Наша сборная, которой тогда руководил Владимир Плющев, 31 декабря, когда в Москве уже было за полночь, обыграла чехов со счётом 5:2. В составе россиян тогда забивали будущая звезда НХЛ Владимир Тарасенко, оформивший дубль, Максим Чудинов, Кирилл Петров и Александр Бурмистров. Правда, на том турнире сборная России оступилась в четвертьфинале, проиграв в овертайме швейцарцам.

Чехия — Россия. МЧМ-2011

На памятном всем нам чемпионате мира 2011 года в Баффало в новогоднюю ночь сборной России вновь противостояла чешская команда. И на этот раз победа над ней была ещё более уверенной. Пропустив первыми, к исходу 11-й минуты первого периода подопечные Валерия Брагина уже вели со счётом 4:1, и сомнений насчёт победителя той встречи больше не возникало. Наша команда тогда выиграла 8:3, а в её составе забивали Орлов, Собченко, Кицын, Бердюков, Кузнецов, Голубев, Тарасенко и Бочаров. Спустя пять лет лидеры той сборной, Панарин, Тарасенко, Кузнецов, Зайцев и Орлов, стали лидерами во взрослой национальной команде и, в большинстве своём, в клубах НХЛ, а вот Юрия Урычева и Даниила Собченко уже нет с нами.

Россия — Швеция. МЧМ-2012

Тот матч начался потрясающе для россиян. Уже к 14-й минуте усилиями Земченко, Косова и Телегина они вели в счёте 3:0. Второй период прошёл без голов, и стало казаться, что наши хоккеисты без проблем смогут довести встречу до победы. Но шведы были иного мнения. В последней трети основного времени они сравняли счёт, причём третья шайба была пропущена командой Брагина за 40 секунд до сирены. А на третьей минуте овертайма Нордстрём принёс победу «Тре крунур». Россияне и шведы на том турнире встретились ещё раз — уже в финале. Как мы помним, правило, гласящее, что нельзя обыграть дважды одну команду на чемпионате мира, тогда не сработало. 60 минут основного времени прошли без голов, а в овертайме Зибанежад даровал победу своей команде.

Россия — Чехия. МЧМ-2015

Ровно в полночь по Москве 2015-й хоккейный год стартовал одновременно с началом последнего матча группового этапа того первенства планеты, проходившего в Торонто и Монреале, с командой Чехии. Игра выдалась неудачной: чехи по итогам первой половины матча смогли создать себе задел в две шайбы, а гол Барбашева, подаривший россиянам надежду, так и остался единственным для нашей команды в той игре. Окончательный счёт матча — 4:1 в пользу чехов. Подопечные Брагина на том чемпионате добрались до финала, где проигрывая со счётом 1:5 канадцам, сумели забросить три шайбы родоначальникам хоккея.