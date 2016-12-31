Цель России — убежать от Швеции
Сборная России по хоккею сыграет с командой Словакии в четвертом туре группового этапа первенства мира среди молодежи рано утром 1 января по московскому времени. После этой встречи станет известен соперник подопечных Валерия Брагина в четвертьфинале.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В трех стартовых матчах на молодежном первенстве мира сборная России потерпела два поражения — от Канады (3:5) и США (2:3). Единственная победа, над Латвией, пусть и выдалась сверхубедительной по счету (9:1), но все же не до конца показала истинный уровень этого варианта российской команды. В игре со словаками у наших снова нет права на ошибку.
Очередная неудача отбросит Россию на четвертое место в группе и выведет на Швецию в ¼ финала. Плюс возникнет необходимость переезжать из Торонто в Монреаль.
Так рано встречаться с набравшими темп скандинавами очень бы не хотелось. Шведы досрочно выиграли свою группу, одержав три победы подряд (над Данией, Швейцарией и Финляндией). Неудивительно, что сейчас шведская сборная рассматривается многими в качестве второго явного фаворита турнира после Канады.
Выше текущего третьего места россияне уже не поднимутся, но вот
Как следует из вышесказанного, шведам на групповом этапе уже ничего не нужно. Поэтому они вполне могут поберечь силы в ожидании оппонента по первому раунду
Действующий чемпион мира среди молодежи сенсационно провалился, уступив трижды кряду с общим счетом 4:8 и загодя заняв последнее, пятое место.
Такое недоразумение случилось с обладателем титула впервые в истории.
Теперь финнам предстоит оспорить с неудачниками «нашей» группы латвийцами право сохранить прописку на следующем МЧМ в серии до двух побед. Скорее всего, потрепанный гранд все же справится с этой задачей, ведь Латвия откровенно слаба. Свои четыре встречи она проиграла с соотношением шайб 6:29.
В пятницу россияне провели плановую тренировку на льду «Эйр Канада Центра». В занятии не приняли участия защитник Артем Волков и нападающий Данил Юртайкин, которым, по данным официального сайта Федерации хоккея России, была предоставлена возможность для дополнительного восстановления.
Игроки работали в следующих сочетаниях:
Вратари: Самсонов, Красоткин, Сухачев;.
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьев — Капризов;.
«Синие»: Кудако — Сергачев, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;.
«Чёрные»: Дронов, Ураков — Тренин — Беляев;.
«Белые»: Зборовский — Воронков, Алексеев — Рубцов.
В предыдущий раз сборные России и Словакии мерились силами в рамках МЧМ в декабре 2012 года в Уфе. Домашний турнир наши соотечественники открыли победой в овертайме (3:2).
В процессе подготовки к нынешнему первенству команды попали друг на друга на апрельском «Турнире четырех наций», и вновь россияне оказались лучше (6:2).
К слову, заброшенными шайбами тогда отметились нападающие Кирилл Беляев, Денис Гурьянов, Данила Квартальнов и Кирилл Капризов. Последний сейчас возглавляет бомбардирский и снайперский зачеты чемпионата мира с 8 (5+3) очками, а словаков в топ-20 этих списков нет. Если верить соперникам, их главной целью было попадание в четвертьфинал, а больших планов никто перед ледовой дружиной и не ставил.
«В матче с американцами нам не хватило реализации, в конце второго периода и начале третьего нужно было забивать. Это грустно, но впереди целый турнир, — заявил на
Не сразу начинаем играть, у нас есть такая проблема, тратим много времени на раскачку. Соответственно, передаем инициативу.
Нужно исключить эту ошибку, разминаться лучше, сразу входить в матч. Соперник очень чувствует настрой — нам нужно играть так, чтобы не оставлять им и шанса. Выигрывать единоборства, не давать сопернику свободы — мы это можем, много работали над этим.
«У нас были индивидуальные ошибки, но главное — сделать правильные выводы, — добавил нападающий Павел Карнаухов. — Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них. В плане физического состояния проблем нет, все идет от головы».
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