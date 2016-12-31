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В трех стартовых матчах на молодежном первенстве мира сборная России потерпела два поражения — от Канады (3:5) и США (2:3). Единственная победа, над Латвией, пусть и выдалась сверхубедительной по счету (9:1), но все же не до конца показала истинный уровень этого варианта российской команды. В игре со словаками у наших снова нет права на ошибку.

Очередная неудача отбросит Россию на четвертое место в группе и выведет на Швецию в ¼ финала. Плюс возникнет необходимость переезжать из Торонто в Монреаль.

Так рано встречаться с набравшими темп скандинавами очень бы не хотелось. Шведы досрочно выиграли свою группу, одержав три победы подряд (над Данией, Швейцарией и Финляндией). Неудивительно, что сейчас шведская сборная рассматривается многими в качестве второго явного фаворита турнира после Канады.

Выше текущего третьего места россияне уже не поднимутся, но вот его-то удержать можно и нужно. Тогда на следующей стадии придется скрестить клюшки с противником, занявшим вторую строчку. Здесь по-прежнему присутствует интрига: пока что на этой позиции располагается Дания, набравшая шесть очков в четырех матчах. У Чехии (5 очков) и Швейцарии (4) в запасе по игре — со Швецией и Финляндией соответственно.

Как следует из вышесказанного, шведам на групповом этапе уже ничего не нужно. Поэтому они вполне могут поберечь силы в ожидании оппонента по первому раунду плей-офф. У финнов, как ни странно, тоже напрочь отсутствует турнирная мотивация.

Действующий чемпион мира среди молодежи сенсационно провалился, уступив трижды кряду с общим счетом 4:8 и загодя заняв последнее, пятое место.

Такое недоразумение случилось с обладателем титула впервые в истории.

Теперь финнам предстоит оспорить с неудачниками «нашей» группы латвийцами право сохранить прописку на следующем МЧМ в серии до двух побед. Скорее всего, потрепанный гранд все же справится с этой задачей, ведь Латвия откровенно слаба. Свои четыре встречи она проиграла с соотношением шайб 6:29.

В пятницу россияне провели плановую тренировку на льду «Эйр Канада Центра». В занятии не приняли участия защитник Артем Волков и нападающий Данил Юртайкин, которым, по данным официального сайта Федерации хоккея России, была предоставлена возможность для дополнительного восстановления.

Игроки работали в следующих сочетаниях:

Вратари: Самсонов, Красоткин, Сухачев;.

«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьев — Капризов;.

«Синие»: Кудако — Сергачев, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;.

«Чёрные»: Дронов, Ураков — Тренин — Беляев;.

«Белые»: Зборовский — Воронков, Алексеев — Рубцов.

В предыдущий раз сборные России и Словакии мерились силами в рамках МЧМ в декабре 2012 года в Уфе. Домашний турнир наши соотечественники открыли победой в овертайме (3:2).

В процессе подготовки к нынешнему первенству команды попали друг на друга на апрельском «Турнире четырех наций», и вновь россияне оказались лучше (6:2).

К слову, заброшенными шайбами тогда отметились нападающие Кирилл Беляев, Денис Гурьянов, Данила Квартальнов и Кирилл Капризов. Последний сейчас возглавляет бомбардирский и снайперский зачеты чемпионата мира с 8 (5+3) очками, а словаков в топ-20 этих списков нет. Если верить соперникам, их главной целью было попадание в четвертьфинал, а больших планов никто перед ледовой дружиной и не ставил.

«В матче с американцами нам не хватило реализации, в конце второго периода и начале третьего нужно было забивать. Это грустно, но впереди целый турнир, — заявил на пресс-брифинге российский защитник Егор Воронков. — Мы с ребятами много разговариваем между собой, тренеры много слов поддержки сказали нам. Нас ждут трудные матчи. Мне кажется, по ходу турнира еще будут игры, когда нужно будет поднажать в третьем периоде. В такие моменты команда и проявляется.

Не сразу начинаем играть, у нас есть такая проблема, тратим много времени на раскачку. Соответственно, передаем инициативу.

Нужно исключить эту ошибку, разминаться лучше, сразу входить в матч. Соперник очень чувствует настрой — нам нужно играть так, чтобы не оставлять им и шанса. Выигрывать единоборства, не давать сопернику свободы — мы это можем, много работали над этим.

«У нас были индивидуальные ошибки, но главное — сделать правильные выводы, — добавил нападающий Павел Карнаухов. — Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них. В плане физического состояния проблем нет, все идет от головы».