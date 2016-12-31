Труэ: Молодёжная сборная Дании может гордиться собой
Нападающий молодёжной сборной Дании Александр Труэ после матча с командой Швейцарии (4:5 Б) подвёл итоги выступления своей команды на групповом этапе чемпионата мира. После четырёх матчей датчане набрали шесть очков и вышли в
плей-офф.
«Мы сыграли со многими хорошими командами на групповом этапе. Уверен, что мы можем гордиться собой. В каждом матче мы сражались и показывали достойную игру.
В матче со Швейцарией мы слишком радовались, когда выходили вперёд, и расстраивались, когда пропустили пару голов. Так что нам надо контролировать свои эмоции», — приводятся слова Труэ на официальном сайте МЧМ-2017.
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