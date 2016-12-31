Карнаухов: Проблемы молодежной сборной России на ЧМ-2017 идут от головы

Молодежная сборная России на турнире в Канаде в трех матчах одержала одну победу и потерпела два поражения. В субботу россияне, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, сыграют с командой Словакии.

«Проигрывать неприятно. Но мы собрались, поговорили — теперь двигаемся дальше. У нас были индивидуальные ошибки, но главное — сделать правильные выводы. Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них. В плане физического состояния проблем нет, все идет от головы», — цитирует Карнаухова сайт ФХР.

Защитник сборной России Егор Воронков считает, что команда слишком много времени в матчах тратит «на раскачку».

«Не сразу начинаем играть, у нас есть такая проблема, тратим много времени на раскачку. Соответственно, передаем инициативу. Нужно исключить эту ошибку, разминаться лучше, сразу входить в матч. Соперник очень чувствует настрой — нам нужно играть так, чтобы не оставлять им и шанса. Выигрывать единоборства, не давать сопернику свободы — мы это можем, много работали над этим», — сказал Воронков.