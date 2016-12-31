Опять Дания? С кем ещё Россия может сыграть в ¼ финала МЧМ

31 декабря четырьмя матчами завершается групповой этап молодёжного чемпионата мира. Сборная России в крайней встрече игрового дня, которая начнётся, когда в Москве уже будет 4:00 мск 1 января 2017 года, сыграет с командой Словакии. Сборной России, для того чтобы занять третье место в группе B, необходимо добиться любой победы в этом матче. Мы рассмотрели все возможные исходы и рассказываем о потенциальных соперниках команды Валерия Брагина в четвертьфинале турнира.



31 декабря на льду арен Монреаля и Торонто пройдут следующие матчи:



— Швеция — Чехия;



— США — Канада;



— Финляндия — Швейцария;



— Россия — Словакия.



Дания

Вероятность: 75%

Что нужно: поражения чехов и швейцарцев, победа сборной России над словаками



Сборная Дании второй турнир подряд становится главным открытием. Было бы и три года подряд, если бы не бронзовый успех словаков на МЧМ-2015. В 2015 году команда Олафа Эллера одержала свою первую в истории победу на молодёжных чемпионатах мира, обыграв швейцарцев. В 2016 году датчане также обыграли на групповом этапе швейцарцев, а в четвертьфинале были близки к главной сенсации в истории МЧМ. За 40 секунд до конца третьего периода сборная Дании вела со счётом 3:2 у сборной России, наш капитан Владислав Каменев перевёл игру в овертайм, а затем вывел свою команду в полуфинал. Уже на новом чемпионате мира датчане смогли обыграть финнов и чехов, повторив своё лучшее достижение по победам на всех МЧМ за один турнир.



Валерию Брагину вряд ли захочется вновь сыграть против своего ученика Олафа Эллера, с которым он работал в чемпионате Дании в начале 1990-х годов. Но всё идёт к тому, что этого не миновать. Но с другой стороны, для нашего тренера это будет способом показать, кто лучше проделал работу над ошибками за год.



Швейцария

Вероятность: 15%

Что нужно: любая победа швейцарцев над финнами, а также победа сборной России над словаками



После героической победы над датчанами от швейцарцев можно ждать всё, что угодно. Команда два года не могла выйти в плей-офф, и смена тренера в этом сезоне явно пошла на пользу. В заключительном матче группового этапа всё будет в большой степени зависеть от состояния финнов, будут ли они готовы к тому, чтобы начать борьбу за сохранение места в элите ещё на стадии группового этапа. Сборной Швейцарии будет тяжело настроиться на этот матч и найти дополнительные эмоции, когда задача на весь турнир уже решена.

Чехия

Вероятность: 8%

Что нужно: победа чехов над сборной Швеции, победа россиян над словаками



В хоккее всё возможно, и даже такой вариант. Сборная Чехии на этом турнире не проиграла ещё ни одного матча в основное время. Они обыграли финнов, которые сенсационно не вышли из группы, а затем в овертайме уступили швейцарцам и датчанам. При этом сборная Швеции выглядит очень грозной силой и вряд ли позволит себе расслабиться в последнем матче группового этапа. Поэтому чехи с большой долей вероятности сыграют с одной из североамериканских сборных в ¼ финала.

Швеция

Вероятность: 2%

Что нужно: победа словаков над сборной России в основное время



Самый безумный вариант, но который не стоит исключать. Российские хоккеисты приучили, что 31 декабря они действуют не самым лучшим образом. Два года назад в Канаде они показали совсем блеклую игру и проиграли чехам. В прошлом сезоне в Хельсинки россияне с трудом переиграли тех же словаков со счётом 2:1.

Случиться может всё что угодно. Но, вероятнее всего, шведы сыграют в ¼ финала с командой Словакии, а не России.