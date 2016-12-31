Наставник молодёжной сборной Финляндии отправлен в отставку

Финны приехали на турнир в Канаде в ранге действующих чемпионов и проиграли три свои стартовые матча в группе А: Чехии (1:2), Дании (2:3) и Швеции (1:3), потеряв шансы на выход в плей-офф. В серии до двух побед за выживание Финляндия сыграет с командой Латвии.



Новым наставником сборной назначен Юсси Ахокас.