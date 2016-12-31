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31 декабря 2016, 9:50 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Наставник молодёжной сборной Финляндии отправлен в отставку

Главный тренер молодёжной сборной Финляндии Юкка Раутакорпи и его помощники были отправлены в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет, сообщил в своём «твиттере» журналист Сами Хоффен.

Финны приехали на турнир в Канаде в ранге действующих чемпионов и проиграли три свои стартовые матча в группе А: Чехии (1:2), Дании (2:3) и Швеции (1:3), потеряв шансы на выход в плей-офф. В серии до двух побед за выживание Финляндия сыграет с командой Латвии.

Новым наставником сборной назначен Юсси Ахокас.

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