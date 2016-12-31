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31 декабря 2016, 9:47 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Словакия одержала первую победу на МЧМ-2017, обыграв Латвию

Сборная Словакии в матче четвёртого тура группового этапа на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет выиграла у команды Латвии со счётом 4:2.

На быстрый гол Кардиса Чуксте словаки в первом периоде ответили точным броском Филипа Лештяна. На 39-й минуте Оливер Патаки вывел свою команду вперёд, а Андрей Гатала и Патрик Свобода в заключительной трети сняли вопрос о победителе матча. Окончательный счёт установил на 54-й минуте Филип Бунчис.

Словаки одержали первую победу за три матча и с 3 очками занимают в турнирной таблице группы В четвёртое место, гарантирующее участие в плей-офф. Латвия проиграла все матчи и в серии до двух побед за выживание сразится с финнами.

31.12.2016 03:30 Групповой турнир: Группа B
Словакия U-20 4:2 Латвия U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
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Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
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