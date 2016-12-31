Словакия одержала первую победу на МЧМ-2017, обыграв Латвию
Сборная Словакии в матче четвёртого тура группового этапа на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет выиграла у команды Латвии со счётом 4:2.
На быстрый гол Кардиса Чуксте словаки в первом периоде ответили точным броском Филипа Лештяна. На 39-й минуте Оливер Патаки вывел свою команду вперёд, а Андрей Гатала и Патрик Свобода в заключительной трети сняли вопрос о победителе матча. Окончательный счёт установил на 54-й минуте Филип Бунчис.
Словаки одержали первую победу за три матча и с 3 очками занимают в турнирной таблице группы В четвёртое место, гарантирующее участие в
|31.12.2016 03:30
|Групповой турнир: Группа B
|Словакия U-20
|4:2
|Латвия U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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