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31 декабря 2016, 9:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Швейцария по буллитам обыграла Данию на МЧМ-2017 и вышла в плей-офф

Сборная Швейцарии добыла волевую победу над командой Дании в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась в серии буллитов — 5:4 в пользу швейцарцев.

По ходу первого периода датчане вели со счётом 3:0 — отличились Александер Труэ (1-я минута), Йоахим Блихфельд (4) и Никлас Андерсен (14). Нико Хишер (18) одну шайбу отыграл ещё в первом периоде, однако в само начале второго Матиас Форм (21) вновь довёл перевес датчан до трёх шайб.

Швейцарцы сумели перевести игру в овертайм благодаря дублю Янника Цендера (27, 44) и голу Нандо Эггенбергера (33). В дополнительном периоде голов забито не было. В серии буллитов победу вырвали швейцарцы.

31.12.2016 01:00 Групповой турнир: Группа A
Швейцария U-20 5:4 Дания U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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Гол в большинстве
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