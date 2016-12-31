Швейцария по буллитам обыграла Данию на МЧМ-2017 и вышла в плей-офф
Сборная Швейцарии добыла волевую победу над командой Дании в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Встреча завершилась в серии буллитов — 5:4 в пользу швейцарцев.
По ходу первого периода датчане вели со счётом 3:0 — отличились Александер Труэ (1-я минута), Йоахим Блихфельд (4) и Никлас Андерсен (14). Нико Хишер (18) одну шайбу отыграл ещё в первом периоде, однако в само начале второго Матиас Форм (21) вновь довёл перевес датчан до трёх шайб.
Швейцарцы сумели перевести игру в овертайм благодаря дублю Янника Цендера (27, 44) и голу Нандо Эггенбергера (33). В дополнительном периоде голов забито не было. В серии буллитов победу вырвали швейцарцы.
|31.12.2016 01:00
|Групповой турнир: Группа A
|Швейцария U-20
|5:4
|Дания U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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