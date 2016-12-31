Швейцария по буллитам обыграла Данию на МЧМ-2017 и вышла в плей-офф

Встреча завершилась в серии буллитов — 5:4 в пользу швейцарцев.



По ходу первого периода датчане вели со счётом 3:0 — отличились Александер Труэ (1-я минута), Йоахим Блихфельд (4) и Никлас Андерсен (14). Нико Хишер (18) одну шайбу отыграл ещё в первом периоде, однако в само начале второго Матиас Форм (21) вновь довёл перевес датчан до трёх шайб.



Швейцарцы сумели перевести игру в овертайм благодаря дублю Янника Цендера (27, 44) и голу Нандо Эггенбергера (33). В дополнительном периоде голов забито не было. В серии буллитов победу вырвали швейцарцы.