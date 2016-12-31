Воронков: Наш русский характер сложно сбить, мы будем биться до конца на МЧМ
Защитник молодёжной сборной России Егор Воронков прокомментировал выступление команды на чемпионате мира.
«Настроение боевое перед словаками. Стараемся учитывать поражения, но не расстраиваться. Конечно, хотели выиграть и у Канады, и у США, но ещё весь турнир впереди и самые важные матчи ждут.
Обещаю, что команда будет биться всегда и до конца. Может один раз не повезёт, может второй раз, но если будем долго бить в стену, то сможем её разломать. Нельзя недонастраиваться, мы не сразу начинаем играть, тратим время на раскачку и отдаём инициативу сопернику. Нужно лучше разминаться, сразу входить в матч, когда инициатива за нами, то мы можем сбивать настрой соперника.
Просто лучшая защита — это нападение, если не будем терять шайбу, то не нужно будет отбирать. Нужно играть пожёстче, больше выигрывать единоборств
Наша команда никогда не опускает голову, мы можем навязывать свою игру и не дать сопернику отдышаться. У нас все играют до конца, наш русский характер сложно сбить. Наша главная черта, что мы не сдаёмся никогда", — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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