Воронков: Наш русский характер сложно сбить, мы будем биться до конца на МЧМ

«Настроение боевое перед словаками. Стараемся учитывать поражения, но не расстраиваться. Конечно, хотели выиграть и у Канады, и у США, но ещё весь турнир впереди и самые важные матчи ждут.



Обещаю, что команда будет биться всегда и до конца. Может один раз не повезёт, может второй раз, но если будем долго бить в стену, то сможем её разломать. Нельзя недонастраиваться, мы не сразу начинаем играть, тратим время на раскачку и отдаём инициативу сопернику. Нужно лучше разминаться, сразу входить в матч, когда инициатива за нами, то мы можем сбивать настрой соперника.

Просто лучшая защита — это нападение, если не будем терять шайбу, то не нужно будет отбирать. Нужно играть пожёстче, больше выигрывать единоборств один-в-один. Это самые главные моменты, иногда бывает тяжело, если будем прихватывать соперника, выигрывать единоборства, не давать вообще воли и свободы сопернику, то будет легче. А мы это можем, мы это наработали на сборах. Главное, убрать время на раскачку, первые периоды не очень получаются, но во втором и третьем периодах я вижу совсем другую команду. Это наши ошибки на фоне психологии, мы это будем убирать.



Наша команда никогда не опускает голову, мы можем навязывать свою игру и не дать сопернику отдышаться. У нас все играют до конца, наш русский характер сложно сбить. Наша главная черта, что мы не сдаёмся никогда", — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.