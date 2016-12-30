Юртайкин и Волков пропускают тренировку сборной России на МЧМ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не разрешила объявить минуту молчания перед матчем чемпионата мира среди молодежных команд между сборными России и Канады в связи с трагедией самолета Ту-154, так как это не связано напрямую со спортом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.