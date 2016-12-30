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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28311683/
30 декабря 2016, 23:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Юртайкин и Волков пропускают тренировку сборной России на МЧМ

Форвард сборной России Данил Юртайкин и защитник Артём Волков пропускают тренировку команды 30 декабря.

Волков не сыграл с американцами (2:3) из-за простуды, а Юртайкин в этом матче получил травму.

Вратари: Самсонов, Красоткин, Сухачёв;
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
«Синие»: Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
«Чёрные»: Дронов, Ураков — Тренин — Беляев;
«Белые»: Зборовский — Воронков, Алексеев — Рубцов.

После трёх сыгранных матчей сборная России идёт на третьем месте в своей группе с тремя очками.
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