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30 декабря 2016, 22:53 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

IIHF не разрешила минуту молчания перед матчем россиян, так как это не связано со спортом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не разрешила объявить минуту молчания перед матчем чемпионата мира среди молодежных команд между сборными России и Канады в связи с трагедией самолета Ту-154, так как это не связано напрямую со спортом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

В турнирах под эгидой <span class=error>IIHF</span> обычно не проводятся подобные церемонии связанные с событиями не имеющими отношения к спорту. Увеличить
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© РИА "Новости"

Самолет Ту-154, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел аварию при взлете из аэропорта Адлера. 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля им. Александрова, российские журналисты и восемь членов экипажа, погибли. Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в IIHF с просьбой разрешить своим хоккеистам сыграть с траурными повязками, а также объявить минуту молчания.

«Мы удовлетворили просьбу по траурным повязкам, но не разрешили минуту молчания. Это связано с тем, что в турнирах под эгидой IIHF мы обычно не проводим подобные церемонии, связанные с событиями, не имеющими отношения к спорту, — сказано в сообщении. — ФХР приняла наше решение».

Молодежный чемпионат мира проходит в Торонто и Монреале с 26 декабря по 5 января.

27.12.2016 04:00 Групповой турнир: Группа B Air Canada Centre
Канада U-20 5:3 Россия U-20
(1:1, 2:0, 2:2)
Главные тренеры
Доминик Дюшарм Валерий Брагин
Вратари
Картер Харт Илья Самсонов
1-й период
03:11 Тайсон Жост (Ф. Майерс, Д. Дюбе)
Михаил Сергачев (Д. Гурьянов) 09:47
12:07 Энтони Чирелли
Кирилл Беляев 17:45
2-й период
Яков Тренин 26:05
27:08 Тома Шабо
Михаил Сергачев 32:06
33:15 Дилан Стром (М. Барзал, Т. Шабо)
37:08 Николя Руа (Ж. Готье)
Денис Гурьянов 38:35
3-й период
Сергей Зборовский 42:47
43:03 Мэтью Барзал (П-Л. Дюбуа)
43:54 Тайсон Жост
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, Е. Рыков) 45:12
Кирилл Капризов 48:59
49:06 Дилан Стром (М. Барзал)
Егор Рыков (Д. Юртайкин, К. Капризов) 50:36
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U-20
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Канада U-20
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