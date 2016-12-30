IIHF не разрешила минуту молчания перед матчем россиян, так как это не связано со спортом
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не разрешила объявить минуту молчания перед матчем чемпионата мира среди молодежных команд между сборными России и Канады в связи с трагедией самолета Ту-154, так как это не связано напрямую со спортом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.
Самолет Ту-154, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел аварию при взлете из аэропорта Адлера. 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля им. Александрова, российские журналисты и восемь членов экипажа, погибли. Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в IIHF с просьбой разрешить своим хоккеистам сыграть с траурными повязками, а также объявить минуту молчания.
«Мы удовлетворили просьбу по траурным повязкам, но не разрешили минуту молчания. Это связано с тем, что в турнирах под эгидой IIHF мы обычно не проводим подобные церемонии, связанные с событиями, не имеющими отношения к спорту, — сказано в сообщении. — ФХР приняла наше решение».
Молодежный чемпионат мира проходит в Торонто и Монреале с 26 декабря по 5 января.