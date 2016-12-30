IIHF не разрешила минуту молчания перед матчем россиян, так как это не связано со спортом

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Самолет Ту-154, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел аварию при взлете из аэропорта Адлера. 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля им. Александрова, российские журналисты и восемь членов экипажа, погибли. Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в IIHF с просьбой разрешить своим хоккеистам сыграть с траурными повязками, а также объявить минуту молчания.

«Мы удовлетворили просьбу по траурным повязкам, но не разрешили минуту молчания. Это связано с тем, что в турнирах под эгидой IIHF мы обычно не проводим подобные церемонии, связанные с событиями, не имеющими отношения к спорту, — сказано в сообщении. — ФХР приняла наше решение».

Молодежный чемпионат мира проходит в Торонто и Монреале с 26 декабря по 5 января.